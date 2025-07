¿No sabes qué se envió en tu solicitud de asilo? Esto es lo que puedes hacer

POR HÉCTOR BENÍTEZ CAÑAS

Si presentaste tu caso de asilo con un paralegal, notario o preparador y no tienes copia del expediente —o no estás completamente seguro de qué fue lo que se entregó a inmigración—, no estás solo. Esta situación es más común de lo que parece, especialmente entre comunidades como la venezolana, donde muchos confiaron en terceros sin la supervisión de un abogado.

El problema es que en la entrevista de asilo, el oficial de inmigración tomará decisiones basándose en lo que tiene frente a él: tu expediente. Si no recuerdas exactamente qué se dijo, qué se firmó o qué evidencia se presentó, podrías caer en contradicciones, parecer poco creíble o dar información confusa, incluso si estás diciendo la verdad.

La buena noticia es que puedes corregir la situación antes de que sea tarde. ¿Cómo? A través de una herramienta legal llamada FOIA (Freedom of Information Act). Este mecanismo permite solicitar al gobierno de EEUU una copia completa de tu expediente migratorio.

Con un FOIA puedes acceder al formulario I-589 que presentaste, cartas de apoyo, evidencia, traducciones, citaciones e incluso notas del oficial de inmigración. Al revisar esta información, podrás preparar la entrevista con mayor claridad y evitar errores graves.

Solicitar un FOIA no afecta tu caso, no lo acelera ni lo retrasa, y no genera consecuencias negativas. Es un proceso confidencial y completamente legal. Además, cualquier persona puede solicitarlo, sin importar su estatus migratorio.

Contar con información permite prepararte junto a tu abogado, corregir errores, identificar incoherencias y evitar contradicciones que puedan dañar tu credibilidad. Si tú o alguien que conoces presentó la solicitud con un paralegal y no sabe qué se envió, no deben esperar a la entrevista para darse cuenta. Pide la FOIA y prepárate con base en hechos, no suposiciones. Tu historia merece ser defendida con claridad y respaldo legal.