“No Te Despidas”, un éxito de Carlos Daniels que nació cuando casi muere su hijo

Miami, (Notistarz).- El cantautor y productor colombiano Carlos Daniels está en felicidad plena con las 100 mil vistas en Youtube con el video musical No Te Despidas, una canción que nació del corazón cuando uno de sus pequeños hijos estuvo cerca de perder la vida.

“El tema nació ante una situación personal que viví cuando me dieron un diagnóstico médico inesperado de uno de mis niños y quise escribir una canción donde todos se puedan identificar cuando enfrentamos la posibilidad de perder a un ser amado, ya sea una pareja, un hijo, un familiar”, dijo Carlos Daniels a Notistarz.

“Cuando la escribí la adapté a un contexto más romántico de pareja y llegar a cien mil visitas me llena de emoción por la historia que está detrás de la canción”, señaló.

Tener ese número de reproducción en Youtube “significa un paso adelante y me llena de regocijo que se esté escuchando mi música. Grandes éxitos son el resultado de una colección de pequeños pasos”.

Carlos Daniels es cantante, compositor y productor nacido en Barranquilla, Colombia, con su propio sello discográfico Harmony Records Company.

Como artista se dio a conocer por más de 20 ciudades en USA con su gira homenaje a la música del ídolo mexicano Juan Gabriel por diferentes escenarios de Estados Unidos.

Aseguró que Juan Gabriel fue un “artista que dio mucho al público, grandes canciones y un referente en mi carrera, el antes y el después. Gracias a interpretar sus canciones se me abrieron muchas puertas y oportunidades”.

“En su momento fue una hermosa experiencia de cuatro años. Ahora estoy listo para que el continente americano entero conozca mi música, mis composiciones y mis canciones”, enfatizó.

Entre sus anécdotas más “lindas de mis giras por USA fueron esos momentos que compartía cada noche con el público después de cada show, recibir sus abrazos, tomarse fotos con ellos y conocer en segundos un poco de cada uno de ellos y saber y sentir que vibramos en la misma sintonía. Un lenguaje universal, la música”.

Entre los proyectos que tiene con su sello disquero Harmony Records, es estrenar nuevos sencillos y lanzar “el álbum en septiembre, desplegar una gira promocional por México, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos y después regresar en tour a los escenarios”.