“No van a faltar recursos a Tamaulipas”, AMLO

*Voy a estar más seguido en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam., (AII).- “Hay condiciones inmejorables para sacar adelante a Tamaulipas”, expresó el presidente de México, Anddrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su estancia en esta ciudad el martes, donde permanecería hasta el miércoles.

“Vamos a apoyar en todo a Tamaulipas, vamos a intensificar las acciones del gobierno federal y no van a faltar los recursos, aseguró López Obrador, quien una vez más calificó al pueblo tamaulipeco como heróico y ejemplar.

Destacó el mandatario nacional que es alentador que el gobernador Américo Villarreal sea un hombre íntegro, honesto y con una visión clara para lograr el desarrollo de Tamaulipas.

Durante una reunión de casi tres horas, en la que participó la

mayoría del gabinete del gobierno federal, se presentó el Plan de Apoyo a Tamaulipas. El presidente López Obrador llamó a todos a respaldar los proyectos del gobernador Américo Villarreal y reiteró que de ahora en adelante estará más seguido en nuestra entidad.

“Tenemos que actuar, corresponderle al pueblo, no traicionar su confianza y con Américo Villarreal se va a llevar a la práctica el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, aseguró.

Anunció que en 2023 Tamaulipas contará con 49 sucursales del Banco de Bienestar donde se dispersarán 15 mil millones de pesos en beneficio de 600 mil tamaulipecos.

Agregó que también se garantizará el servicio de internet en todos los pueblos de Tamaulipas y se comprometió a impulsar la rehabilitación de los puertos de Altamira y Tampico y a seguir invirtiendo en la refinería de Madero y en la industria petrolera y eléctrica.

Un compromiso especial, apuntó, es descentralizar la Dirección de Aduanas a Nuevo Laredo en donde se construirá un complejo de seguridad y vigilancia.

Aunque adelantó que el tema de seguridad se abordaría en la reunión de este miércoles, reiteró que Tamaulipas siempre va a contar con todo el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina y la Guardia Nacional y elogió el interés mostrado por el gobernador Villarreal Anaya, quien ha asistido a todas las reuniones de las Mesas de Seguridad desde el inicio de su administración.

“Van a contar con nosotros siempre, ahora si voy a estar más seguido en Tamaulipas, me da mucho gusto que tengan un gobernador como Américo Villarreal, lo merece el pueblo de Tamaulipas, porque son un pueblo bueno trabajador y con vocación democrática”.

A la presentación del Plan de Apoyo a Tamaulipas asistieron los secretarios de Gobernación, Sedena, Marina, Relaciones Exteriores, Seguridad, del Trabajo, Energía, Economía, Desarrollo Rural, Sedatu, Turismo, Salud, Bienestar, Educación, Cultura, Medio Ambiente, Función Pública y directores de Conagua, Pemex CFE, IMSS, INSABI y Banobras, así como el gabinete estatal.