Nominado por Biden para el Pentágono revocará veto de Trump a los transgénero

Washington, (EFE News).- El general retirado Lloyd Austin, nominado por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para dirigir el Departamento de Defensa, afirmó este martes que revocará la decisión de la Administración de Donald Trump de prohibir que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas.

“Creo de verdad, senadora, que como dije en mi discurso inicial, que si eres apto y estás cualificado para servir y puedes mantener los estándares, se te debería permitir servir (en las Fuerzas Armadas)”, dijo Austin en respuesta a una pregunta formulada por la senadora Kirsten Gillibrand durante su audiencia de confirmación.

“Y pueden esperar que apoyaré eso en todo momento”, subrayó Austin, quien declaró ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara Alta.

De esta manera Austin, que de ser confirmado se convertirá en el primer secretario de Defensa afroamericano, se pronunciaba sobre la medida anunciada por Trump en julio de 2017, cuando informó de su intención de prohibir a todas las personas transgénero servir en el Ejército.

Meses después, la cartera de Defensa presentó una normativa que establecía que las personas con “un historial de disforia de género” quedaban descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas, pero no recomendaba la expulsión de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.

Durante la sesión, Austin habló del papel de las tropas de EE.UU. en el mundo y opinó que estas deben centrar sus esfuerzos en Asia, donde consideró que China será el “desafío más significativo” y describió Irán como “una fuerza desestabilizadora”.

Sobre Afganistán, indicó que le gustaría ver cómo este conflicto acaba con un acuerdo negociado: “Creo que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que eso ocurra”, subrayó.

“Opino que este conflicto debe llegar, saben, a su fin. Debemos ver que se llega a un acuerdo, y, como el presidente electo quiere ver, creo que queremos ver un Afganistán en el futuro que no suponga una amenaza para EE.UU.”, subrayó.

En víspera de su salida de la Casa Blanca, Trump recordó este martes en un discurso grabado en vídeo que es “el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras”.

Durante su mandato, la política de Trump en materia de Defensa ha estado marcada por un repliegue de tropas de áreas de operación como Siria, Irak, Somalia y Afganistán.

“Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras”, subrayó en su discurso grabado en vídeo.

Comparte tu opinión.