NSQK ESTRENA DOBLE LANZAMIENTO, “SÍSIFO / NADIE MÁS”

EL ARTISTA/PRODUCTOR ALTERNATIVO CONCLUYÓ SU GIRA LATINOAMERICANA EN EL FESTIVAL PA’L NORTE DE MONTERREY EL PASADO FIN DE SEMANA

(Miami, FL) – Hoy, uno de los creadores musicales más destacados e innovadores de México, el artista y productor NSQK ha lanzado dos sencillos titulado “SÍSIFO / NADIE MÁS”. Las canciones forman parte de su proyecto creativo ‘DO YOU THINK ABOUT ME?’. “SÍSIFO / NADIE MÁS” están disponibles en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

En la víspera del doble lanzamiento, NSQK sorprendió a sus fans con un estreno sorpresa de “SÍSIFO” en YouTube, que se fundió en un teaser del inesperado “NADIE MÁS”. El videoclip no tardó en desaparecer, lo que suscitó muchas especulaciones entre su entusiasmada y ferviente base de fans, que intercambiaron teorías sobre el significado de este críptico vídeo.

Produciendo ambos temas él mismo, NSQK une dos sonidos contrastados con este doble lanzamiento. “SÍSIFO” es una canción de trap futurista que reflexiona sobre sus recientes éxitos y su mentalidad ganadora, y con “NADIE MÁS” muestra un lado más emocional y romántico en un reggaeton lento con coros pegadizos y letras de amor cautivadoras.

NSQK reafirma su indudable capacidad de versatilidad, abordando múltiples géneros sin perder su esencia. Esto no sólo destaca la destreza musical del artista, sino también su capacidad para conectar orgánicamente con un público más amplio y trascender las fronteras culturales.

“SÍSIFO / NADIE MÁS” es el primer lanzamiento del artista tras su primera gira internacional que incluyó paradas en Centroamérica y un recorrido por los mayores festivales de música de Latinoamérica: Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile y terminando en el festival Tecate Pa’l Norte, en su ciudad natal de Monterrey, México, donde actuó ante miles de fans. Actualmente, NSQK se encuentra actualmente en el estudio trabajando en nueva música y pronto anunciará las fechas de su gira para 2024.