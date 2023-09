Nueva polémica envuelve a Yahritza y su Esencia por la gastronomía mexicana

Miami, (Notistarz).- Una nueva polémica envuelve a Yahritza y su Esencia ahora por por parte de su manager, quien al tratar de defender a la agrupación estadounidense levantó el debate en redes sociales al referirse también a la gastronomía mexicana.

Fue a principios de agosto cuando se hizo viral un video del trío de hermanos durante una entrevista en la cual hablan de la Ciudad de México y su comida, sin embargo, sus comentarios no fueron tomados a bien e incluso fueron considerados como ofensivos, algo de lo cual poco después se disculparon, aunque internautas mexicanos siguen mostrando su molestia.

En redes sociales comenzaron a cancelarlos y perdieron seguidores, también se enfrentaron a rechiflas durante sus actuaciones en vivo, siendo una de las más difíciles la actuación que dieron en el zócalo capitalino como parte de los festejos de la Independencia de México.

Ante esta situación, Romina Andrea, manager de los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez trató de defenderlos al hablar de la gastronomía y con ello tratar de parar todos los ataques, pero no resultó como lo prentendía.

“Lo que no entiendo es porqué es una (…), por qué es una cultura, por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho, porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma y, en donde sea, en un Carl’s Junior, Kentucky Fried Chicken esto, lo otro, obvio se mantiene abierto porque se consume”, trató de explicar en un video de su cuenta de Instagram.

“¿Entonces por qué se ofenden tanto, no entiendo, de una manera en que quieren hacer daño cuando no es tan severo. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de responder”, agregó.

En su video agregó: “yo voy a México siempre, y cuando voy a comer, me dicen: ‘¿te gusta el picante?’ Si me gusta y me traen uno que esta´ pu… madre y no puedo con eso, pero eso no quiere decir que yo quiera ofender, hacerle daño a la raza o a la cultura… ¿por qué tanto odio?, ¿Por qué tanta malicia?, cuando hay tantas cosas peores que están pasando en México y que deberíamos enfocarnos”.

Tras la publicación de su video, comenzó a llenarse de mensajes debatiendo su postura y mensaje, por lo que la manager puso su cuenta en privada.