Nueva serie infantil refleja la vida bilingüe y bicultural de una niña latina

Miami, (EFE).- La serie infantil animada “MariVi: The Master Navigator”, sobre las experiencias de una niña bilingüe y bicultural se estrenó en Estados Unidos en el canal gratuito Nuestra.TV.

Los primeros episodios ya están disponibles en esta plataforma de servicio gratuito de “streaming” que tiene como objetivo entretener, informar y empoderar a las audiencias hispanas a través de la diversidad cultural, las generaciones, los idiomas y los dispositivos, detalló el canal en un comunicado.

El nuevo programa, que es una adaptación de la serie de libros infantiles de María Twena, relata la vida de MariVi, una niña de escuela primaria nacida en Estados Unidos, bilingüe y bicultural, y de padres inmigrantes de habla hispana.

Sus historias abordan las experiencias de los niños biculturales, incluyendo el papel de guía, y su necesidad de encontrar el equilibrio y sentimiento de pertenencia en un mundo con un idioma y una cultura diferente al de sus padres.

“Los hispanos nacidos en EE.UU. comprenden el 67 % del mercado actual, y, sin embargo, sus auténticas experiencias de vida no se reflejan en la programación infantil”, dijo Twena, una latina de segunda generación.

Señaló que con MariVi, los hijos de inmigrantes encontrarán un personaje que refleja de forma genuina su infancia y que hace eco de su dualidad cultural y lingüística.

El primer episodio, “School Crossing”, describe la experiencia de primer grado de MariVi, un choque para muchos jóvenes biculturales, que va desde que su maestra le cambió el nombre hasta no entender la tarea que le asignaron.

La serie representa auténticamente cómo es crecer en un hogar de inmigrantes de primera generación y cumple con nuestra misión de representación, dijo por su parte Alberto Pardo, presidente de Nuestra.TV.