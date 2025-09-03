Nueva York da por terminado el brote de legionela que dejó siete muertos en tres semanas

Nueva York, (EFE).- El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó que dio por terminado el brote de legionelosis que afectó a sectores de la comunidad de Harlem (Manhattan), tras 114 contagios, de los que siete murieron de la enfermedad en las últimas tres semanas.

La decisión de la agencia sanitaria se basó en que el último día en que los neoyorquinos que viven o trabajan en la zona sintieron síntomas fue el 9 de agosto. Un total de 90 requirieron ser hospitalizados para tratamiento, de los que seis permanecen aún internados.

“Esta es una tragedia lamentable para la ciudad y la gente de Central Harlem”, indicó en un comunicado el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Y añadió: “Debemos asegurarnos de aprender de esto e implementar nuevos pasos para mejorar nuestra detección y respuesta a futuros grupos, porque la seguridad pública está en el centro de todo lo que hacemos”.

El Departamento de Salud relacionó el brote con doce torres de enfriamiento, varias de ellas en edificios propiedad de la ciudad, incluido el hospital de Harlem, y todas fueron limpiadas y desinfectadas.

Esta enfermedad es un tipo de neumonía causada por la bacteria legionela, que crece en agua tibia y estancada. Los síntomas se parecen a los de otros tipos de neumonía y pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos, indicó el Departamento de Salud en el comunicado.

En algunos casos, la enfermedad puede atribuirse a sistemas de agua contaminados, en particular donde las condiciones favorecen el crecimiento de legionela, como las torres de refrigeración.

Las personas pueden contaminarse al inhalar vapor de agua que contiene la bacteria, que puede proceder de las torres, y la enfermedad no se trasmite de persona a persona ni es transmitida por el agua potable.