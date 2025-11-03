Nueva York instalará cerca de 9.000 asientos en paradas de autobuses en diez años

Nueva York, (EFE).- La ciudad de Nueva York invertirá 40 millones de dólares para colocar asientos en unas 8.750 paradas de autobuses en los cinco condados en un plazo de diez años, que comenzarán a instalarse a partir de noviembre, informó la Alcaldía.

De acuerdo con un comunicado, los asientos serán de gran utilidad especialmente para personas mayores, neoyorquinos con discapacidad y las familias con niños pequeños.

La meta es de instalar bancos o barras de apoyo en 875 paradas cada año, manteniendo los existentes, para realizar “mejoras significativas” en los puntos de espera para los autobuses, según el comunicado conjunto del alcalde Erc Adams y el comisionado de Transporte, Ydanis Rodríguez.

“Para que la ciudad de Nueva York sea el mejor lugar para formar una familia y envejecer, debemos ocuparnos tanto de lo importante como de lo pequeño”, afirmó Adams.

Casi dos tercios de las paradas de autobús que cumplen los requisitos -aquellas ubicadas en propiedad pública con suficiente acera o isleta- no cuentan con asientos.

Hasta la fecha, se han instalado asientos en más de 5.000 paradas en toda la ciudad.

“En el ajetreo de la ciudad más grande del mundo, a veces no hay nada mejor que descansar en un banco mientras Nueva York sigue girando a tu alrededor”, dijo el comisionado del Departamento de Transporte.

Con más de 15.000 paradas de autobús utilizadas por 1,4 millones de personas cada día, muchas de ellas personas mayores o con discapacidad, nunca ha habido un mejor momento para dar un paso al frente para que los neoyorquinos puedan sentarse”, indicó.

Por otro lado, se informó que según el reciente Informe de Gestión del Alcalde, las muertes por accidentes de tráfico disminuyeron un 24 % y se registraron descensos en casi todas las categorías durante el año fiscal 2025.

Los datos incluyen las muertes relacionadas con vehículos de motor de dos ruedas, que disminuyeron un 39 %, de 99 a 60; las de ocupantes de vehículos, que se redujeron un 31 %, de 54 a 37; y las de peatones, con una merma de un 8 %, de 119 a 110.

Con esto, el año fiscal 2025 se convierte en uno de los mejores para los objetivos de Visión Cero en la historia reciente.