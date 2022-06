Nueva York permite opción no binaria para postularse a cargos políticos

Nueva York, (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este domingo, día que se celebra el desfile del Orgullo LGTBIQ+ en la Gran Manzana, la Ley de Votación Inclusiva de Género que permite a las personas que no se identifican con un género binario postularse para cargos políticos.

La legislación requiere que los partidos políticos cambien sus reglas para permitir que las personas que no se identifican como mujer u hombre sean elegidas para cargos del partido.

“Esta legislación histórica garantiza que los neoyorquinos no binarios puedan participar plenamente en nuestro sistema democrático y que los partidos políticos del estado tengan la oportunidad de ser verdaderamente un reflejo de la diversidad del estado”, resalta Hochul en un comunicado.

Asimismo, la gobernadora firmó otra legislación que establece el Fondo de Equidad y Bienestar Transgénero Lorena Borjas para apoyar a “las organizaciones que brindan servicios críticos para la comunidad transgénero, no conforme con el género y no binaria”.

En tanto, el presupuesto del año fiscal 2023 incluye 13,5 millones de dólares para el Departamento de Salud, un aumento de 8 millones de dólares con respecto al año fiscal anterior, para apoyar a la comunidad LGTBIQ+.

“Lorena Borjas, quien murió de covid-19 en 2020, era una defensora de los derechos de las personas transgénero en Queens que dedicó su vida a apoyar a los inmigrantes transgénero, muchos de los cuales huyeron de la opresión transfóbica en sus países de origen, detalla el comunicado.

Por último, Hochul pidió que los puntos de referencia del estado de Nueva York se iluminen con los colores de la bandera del orgullo LGTBIQ+ y la bandera transgénero en diferentes noches hasta el final de este mes del Orgullo.