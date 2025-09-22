Nuevo comité asesor recomienda restringir la vacuna cuádruple a menores de 4 años en EEUU

Washington, (EFE).- El nuevo Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos acordó restringir la vacuna cuádruple MMRV – contra el sarampión, las paperas, la rubeola y la varicela- a menores de cuatro años porque existe un riesgo, bajo, de que ocurra una convulsión febril.

La comisión, que orienta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), decidió que de ahora en adelante, los menores de cuatro años recibirán estas vacunas por separado: por un lado una contra el sarampión, las paperas y la rubeola y por otro, una contra la varicela (MMR+V).

Los niños de cuatro años o más podrán seguir recibiendo la vacuna MMRV en una misma dosis.

Esta nueva recomendación surgió de unas jornadas de reunión del comité asesor en la que también debatirán sobre quiénes deben recibir las vacunas contra la covid-19 o la hepatitis B.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.,un conocido activista antivacunas, despidió en junio a todos los integrantes de esa comisión alegando preocupación por “conflictos de intereses” y los reemplazó con nuevos miembros, muchos de los cuales son conocidos por sus críticas a los programas de vacunación obligatorios.

La que era entonces directora de los CDC, Susan Monarez, fue también despedida.

Esta semana, Monarez denunció ante el Senado que fue cesada por “defender la integridad científica” y advirtirtió que el secretario de Salud planea cambiar este mes los esquemas de vacunación infantil.

Según explicó, Kennedy le dijo que hablaba con el presidente, Donald Trump, “a diario sobre cambiar el calendario de vacunación infantil” a partir de septiembre.

Cualquier decisión que se desprenda de los encuentros del comité asesor no será definitiva hasta que no se aprobada por el director interino de los CDC, Jim O’Neill, nombrado recientemente por Kennedy.