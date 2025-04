Nuevos recurso de EPI responde preguntas frecuentes sobre inmigración

Una nueva sección de preguntas frecuentes (FAQ) del EPI proporciona datos esenciales y respuestas breves a muchas de las preguntas más importantes sobre inmigración y economía, mientras aclara conceptos erróneos y desinformación sobre el sistema migratorio. Las primeras tres secciones—publicadas hoy—abordan el papel de los inmigrantes en la economía, los inmigrantes no autorizados y la aplicación de leyes migratorias en los lugares de trabajo. Cuatro secciones adicionales se publicarán en las próximas semanas, cubriendo temas como tarjetas de residencia (green cards) y visas de trabajo temporales, el programa de refugiados y el sistema de asilo de EE. UU., y protecciones migratorias temporales. El FAQ incluye decenas de gráficos interactivos y descargables en un formato accesible.

La primera sección analiza de manera general a la población inmigrante en EE. UU. y muestra que los inmigrantes tienen una participación económica mayor de lo que se esperaría por su proporción en la población, y son fundamentales para el crecimiento de la fuerza laboral. También responde preguntas como: ¿Cuántos inmigrantes viven en Estados Unidos? ¿Cuánto contribuyen los inmigrantes a la economía? ¿Cuáles son las ocupaciones principales de los inmigrantes? ¿Afectan los trabajadores inmigrantes los salarios de los trabajadores estadounidenses?

La segunda sección aclara ideas erróneas comunes sobre los inmigrantes no autorizados y la economía. Por ejemplo, a pesar de no ser elegibles para la mayoría de los beneficios y servicios del gobierno, los inmigrantes no autorizados aún pagan miles de millones en impuestos. Esta sección responde preguntas como: ¿Cuántos inmigrantes no autorizados viven y trabajan en EE. UU.? ¿En qué industrias trabajan? ¿Cómo afectan los inmigrantes no autorizados los presupuestos estatales y federales? ¿Cómo impactaría una deportación masiva a la economía estadounidense?

La tercera y última sección publicada hoy examina las acciones que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) toma para aplicar las leyes migratorias en los lugares de trabajo. Por ejemplo: ¿Qué sucede cuando el DHS realiza una redada en un lugar de trabajo? ¿Cómo afectan estas redadas a los trabajadores y empleadores? ¿Qué es E-Verify?

“La inmigración es uno de los temas económicos y políticos más importantes, y un tema central en el discurso y debate entre los legisladores y el público, pero persisten muchos conceptos erróneos sobre aspectos fundamentales de este asunto crucial”, dijo Daniel Costa, director de investigación en leyes y políticas migratorias del EPI. “Los trabajadores inmigrantes ayudan a impulsar la economía estadounidense y son la columna vertebral de muchas industrias. Sin embargo, demasiados políticos continúan culpando a los inmigrantes para promover una agenda política que busca dividir a personas que de otro modo podrían unirse para exigir mejores condiciones para todos los trabajadores.”