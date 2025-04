Obama y Harris celebran la victoria de Susan Crawford, una jueza que “defenderá derechos”

Washington, (EFE).- El expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris celebraron la victoria de la juez progresista Susan Crawford en la elección para un puesto en el Tribunal Supremo del estado de Wisconsin, un triunfo que consideran clave para la protección de derechos y libertades.

En un breve mensaje en sus redes sociales, Obama (2009-2017) felicitó a los habitantes de Wisconsin por haber elegido a una jueza “que cree en el estado de derecho y la protección de nuestras libertades”.

En los últimos días, el expresidente demócrata había dado su apoyo explícito a Crawford, a quien definió como “la única candidata preparada para proteger los derechos fundamentales y las libertades”.

Por su parte, Harris (2021-2025) apuntó que el triunfo de Crawford es “la victoria de la gente trabajadora” de Wisconsin, y dijo que una vez tome posesión de su cargo en el Tribunal Supremo del estado “continuará defendiendo los derechos y protegiendo las libertades de todas las personas”.

La exvicepresidenta compartió en sus redes un mensaje en vídeo en el que definía a Crawford como una candidata que “siempre luchará para proteger vuestras libertades y derechos, incluyendo vuestro derecho a organizaros y defender salarios justos y condiciones de trabajo que sean seguras, y que protegerá vuestro derecho de decidir sobre vuestro cuerpo sin que el gobierno interfiera”.

Harris aprovechó para atacar a Elon Musk, que insufló millones de dólares en la campaña del rival de Crawford: “Hay un milmillonario que no ha sido elegido que no debería y no va a tener más voz que la gente trabajadora de Wisconsin”, apuntó.

Se unió a las felicitaciones el senador progresista Bernie Sanders (Vermont), que dijo que el triunfo de Crawford era el resultado de una “fuerte organización de las bases”, lo que permitió “derrotar a la persona más rica de la tierra”.

“Habéis dado un ejemplo al resto del país. Podemos hacerlo”, sentenció Sanders.

Los comicios judiciales de Wisconsin, un ‘estado bisagra’ que en noviembre pasado dio la victoria a Donald Trump, han sido interpretados como un referéndum a los primeros meses de mandato del republicano y a la enorme influencia de Musk en la Casa Blanca.

Crawford venció al candidato conservador, Brad Schimel, quien recibió el respaldo de Trump y Musk en la recta final de la campaña.

La elección llega cuando el tribunal debe decidir sobre algunos derechos sociales, como el que permite el aborto, que el estado autoriza hasta las 20 semanas de gestación, o los de las personas trans, así como la redistribución de los distritos electorales en el estado.