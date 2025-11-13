Obispos estadounidenses eligen como líder a Paul Coakley, un defensor de los migrantes

Washington, (EFE).- La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos eligió como nuevo presidente al arzobispo de Oklahoma City, Paul Coakley, quien se ha pronunciado como defensor de los migrantes en medio de la campaña de deportaciones impulsada por Donald Trump.

Los 271 obispos participantes eligieron a Coakley, de 70 años, tras tres rondas de votación durante la asamblea plenaria anual de otoño celebrada en Baltimore (Maryland), según informó el medio especializado National Catholic Reporter.

Coakley, actual secretario de la Conferencia de Obispos, sucederá al arzobispo Timothy Broglio, responsable de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, quien ejercía la presidencia del organismo desde 2022.

El obispo Daniel Flores, de Brownsville (Texas), considerado el otro gran favorito para el puesto, fue elegido vicepresidente.

“Me siento profundamente honrado por la confianza que mis hermanos obispos han depositado en mí”, declaró Coakley en la red social X, donde afirmó que acepta el cargo “con fe y gran esperanza”.

En enero pasado, dos días después de la toma de posesión de Trump, Coakley emitió un comunicado en el que exhortó a los católicos a recordar que José y María “huyeron de su país para salvar la vida de su hijo”, Jesús, quien “fue un refugiado”.

“Como cristianos, debemos reflexionar nuevamente sobre esto, ahora que el debate sobre la ‘deportación masiva’ cobra fuerza, generando temor e incluso angustia entre nuestros vecinos inmigrantes”, señaló entonces.

Coakley subrayó que “los inmigrantes han sido esenciales para el crecimiento y la prosperidad de Estados Unidos” y destacó “la importancia de amar al prójimo como a uno mismo”.

El obispo Flores también había defendido la causa migrante: “Siento que, como conferencia, debemos expresarnos con más firmeza respecto a la dignidad de los inmigrantes, para decir que no son criminales, sino familias vulnerables”, declaró.