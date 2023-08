Oher, exestrella de la NFL, acusa a la familia que lo acogió de enriquecerse a su costa

Redacción Deportes, (EFE).- Michael Oher, campeón en el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, denunció a la familia que lo acogió de obtener su tutela para enriquecerse gracias a la película ‘The Blind Side’, que recaudó más de 300 millones de dólares.

Parte de la historia del exjugador fue contada en dicha cinta. Oher, un chico negro de 11 años que vivía en las calles en Memphis, Tennessee, recibe el cobijo de una familia blanca adinerada, que según la película termina por adoptarlo.

Michael, quien cuenta con grandes habilidades deportivas, se gana el cariño de la madre Leigh Anne Tuohy (interpretada por Sandra Bullock), su esposo, Sean, y sus dos hijos, Collins y Sean Jr.

La familia Tuohy impulsa a Oher para que asista a la universidad y potencie sus habilidades físicas que terminan por convertirlo en una estrella de la NFL.

Una historia con final feliz que este lunes el ex ‘tackle’ afirmó no era del todo cierta a través de su abogado.

“Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023 cuando se enteró de que la tutela a la que accedió, sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy”, detalló su abogado, Gerard Stranch IV.

En los documentos que el representante legal presentó en un tribunal de Tennessee detalló cuáles eran los dos puntos de molestia de su cliente.

“Su relación se deterioró cuando supo que él era el único miembro de la familia que no recibía cheques de ganancias por la película y se fracturó de forma permanente cuando se dio cuenta de que no era adoptado, por lo que no era parte de la familia”, subrayó.

Michael Oher aseveró que Sean y Leigh Anne Tuohy lo engañaron recién cumplió 18 años para que firmara la tutela, un documento que les otorgaba la autoridad para hacer tratos por él, el cual le dijeron no tenía diferencia con la adopción.

“La mentira de la adopción de Michael es una en la que Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de Michael Oher, un joven crédulo cuyo talento atlético podía explotarse para su propio beneficio”, reiteró Gerard Stranch.

Michael Oher, quien se retiró en 2016, tiene 35 años. En su carrera de ocho temporadas en la NFL jugó para los Ravens, con los que fue campeón, con Titans y con Panthers.