ONG alerta sobre aumento de sargazo en próximos días en el Caribe mexicano

Ciudad de México, (EFE).- Los recales de sargazo en el Caribe Mexicano se incrementarán de moderados a muy intensos durante la próxima semana en las playas de la región, advirtió este sábado una organización no gubernamental.

“Se prevé que durante toda esta semana, se incrementen los recales de sargazo de moderados a muy intensos, desde Punta Cancún hasta Xcalak”, señaló en sus redes sociales la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo.

La Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo detalló que un total de 50 playas reportan un excesivo sargazo, una de ellas abundante, mientras que en 12 se registra una cifra moderada, en 13 muy bajo y en 4 reportan que no hay algas.

La ONG advirtió que es la primera vez en cuatro años que la Red de Monitoreo del Sargazo, que realiza este seguimiento día con día, registra 50 puntos en color rojo, “es decir con sargazo excesivo”.

Aseveró que esto es un indicador “muy importante” de que la situación en cuanto a la cantidad y volumen de sargazo que recalará las playas para este 2022, “será crítica y pone en riesgo a todo el ecosistema marino costero”.

En consecuencia, dijo la institución, afectará también la actividad turística, “que es el principal motor que impulsa a la economía de Quintana Roo”.

La red hizo un llamado “urgente” a las autoridades a tomar medidas más drásticas y a mayor escala para enfrentar al sargazo.

“Es prioritario replantear la estrategia de combate al sargazo, las acciones hasta el día de hoy tomadas, no han sido suficientes”, lamentó.

El sargazo se origina en el Mar de los Sargazos, ubicado en el océano Atlántico, entre las costas de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, desde 2014 se desprendió una gran porción de este y se ubicó entre las costas de África y Brasil, desde donde las corrientes marinas lo trasladan hacia el mar Caribe.

Según investigaciones científicas, se deduce que las causas del incremento pueden ser el aumento de la temperatura en las aguas marinas y los vertidos de desechos de materia orgánica en ríos de países centroamericanos, lo cual acelera el ciclo de vida y reproducción del alga.

El alga actualmente es capaz de duplicar su biomasa en 11 días, mientras que antes le tomaba 50.