ONG alertan sobre riesgos de publicidad digital en niñas, niños y adolescentes mexicanos

Ciudad de México, (EFE).- Organizaciones civiles de México alertaron sobre los riesgos de la publicidad digital que afectan especialmente al consumo de niñas, niños y adolescentes y urgieron a las autoridades y plataformas digitales a tomar acciones para proteger a los consumidores.

En un comunicado, Tec-Check, Organización de Consumidores en Línea, y El Poder del Consumidor recordaron que cada clic, búsqueda o compra en línea deja rastros que las empresas utilizan para ajustar anuncios a los gustos y estados emocionales de los consumidores.

Este mecanismo, conocido como “vigilancia publicitaria”, puede derivar en prácticas manipuladoras, discriminatorias e intrusivas, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes, advirtieron.

En este contexto, las organizaciones presentaron el primer estudio nacional sobre este fenómeno, titulado ‘Vigilancia a consumidores digitales: cómo la publicidad te perfila, discrimina y vulnera’, que documenta cómo operan las plataformas digitales y redes sociales en la recopilación masiva de datos y propusieron medidas urgentes para proteger a los usuarios.

“La publicidad digital no solo informa: también puede aprovechar momentos de vulnerabilidad, reforzar estereotipos, discriminar y manipular decisiones. Regular esta publicidad no es un lujo, es un derecho de quienes consumimos en línea”, afirmó Fiorentina García Miramón, directora ejecutiva de Tec-Check.

El análisis denuncia que los algoritmos no hacen distinciones por edad y que a los menores se les trata como adultos en el mercado digital.

Según el documento, plataformas como YouTube, Instagram o TikTok rastrean la actividad de las infancias para después dirigirles campañas agresivas de productos ultraprocesados, suplementos no aptos, bebidas alcohólicas, cigarros electrónicos, servicios de apuestas o pornografía.

“Muchas personas no tenemos conocimiento de la cantidad y el tipo de datos que las grandes plataformas recopilan de nosotros y cómo los utilizan para posicionar ciertos productos y servicios en momentos de vulnerabilidad”, señaló Ana Larrañaga, investigadora de El Poder del Consumidor.

Entre los riesgos identificados se encuentran el refuerzo de estereotipos de género, la explotación de patrones de ansiedad y el fomento de hábitos de consumo nocivos en edades críticas para el desarrollo.

Las organizaciones pidieron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Unidad de Protección de Datos Personales de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El estudio recomienda cinco medidas inmediatas: revisar e investigar el uso de datos personales con fines publicitarios, prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores de edad, restringir el uso de información sensible como salud u orientación sexual, mapear a toda la industria publicitaria digital e impulsar campañas de concienciación ciudadana.

“Urge que las instituciones regulatorias y las plataformas tecnológicas abran un diálogo público con la sociedad civil y la academia para construir reglas de protección efectivas y mecanismos reales de reparación. Es momento de que México discuta y enfrente este problema. De lo contrario, quedaremos rezagados frente a países como Brasil o Chile”, subrayó García Miramón.

El informe completo puede consultarse en el sitio web de las organizaciones.