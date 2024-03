ONG: militares son más letales que las policías en México al dejar 4,4 muertos por herido

Ciudad de México, (EFE).- Las fuerzas armadas mexicanas dejan 4,4 muertos por cada herido cuando participan en un enfrentamiento durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que las policías, dejan 2,7 muertos por herido, indicó un análisis de organizaciones no gubernamentales publicado este miércoles.

En el informe ‘A(r)madas y letales’, segunda parte del proyecto ‘Con Copia Oculta’, de las organizaciones Data Cívica e Intersecta, se “exhibe y compara el abuso de la fuerza de las fuerzas de seguridad castrenses y civiles”, para cuestionar con evidencia que “los militares sean mejores para encargarse de la seguridad pública y por eso tengan mejor aceptación en la sociedad”.

El pasado 5 de febrero, López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas, 18 de ellas de carácter constitucional, entre las que resalta trasladar a la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo de seguridad que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo bajo control civil.

En el reporte, las ONG señalaron que en general, “en enfrentamientos con autoridades el número de personas civiles fallecidas es mayor que el de heridas”, lo cual refleja que su uso de la fuerza no es conforme lo que dice la ley, que establece que debería ser el último recurso cuando enfrentan a presuntos delincuentes. Es decir, señalaron que los militares “más bien tiran a matar”.

El análisis arrojó que durante la administración de López Obrador (2018-2024) las fuerzas armadas “participan menos en enfrentamientos violentos” que en la del presidente Felipe Calderón (2006-2012), iniciador de la llamada ‘Guerra contra el narco’, y ahora las policías estatales “son las que se ven más involucradas en estos hechos”.

Sin embargo, señalaron, la letalidad de los militares sigue siendo mayor.

“Si un civil fue afectado en un enfrentamiento donde estuvo presente la policía estatal, tiene tres veces más probabilidades de haber fallecido que de haber sido lesionado”, señaló el informe.

“El Ejército, por el contrario, está presente en menos enfrentamientos que en gobiernos anteriores. No obstante, si una persona fue afectada en los enfrentamientos donde el Ejército está presente, la probabilidad de que haya fallecido es cuatro veces mayor a que se haya lesionado”, añadió.

Además, indicó que su letalidad es también mayor si se comparan las cifras de detenidos, sobre todo si actúan solas y no en conjunto con una corporación policíaca civil: en los enfrentamientos del Ejército la letalidad es de 1,5 fallecidos por detenido, frente a menos de 0,4 cuando en ese evento estuvo presente también otra corporación.

Las ONG resaltaron que estos resultados se calcularon a partir de datos oficiales que el Gobierno mexicano ha integrado con registros de hechos de violencia que atribuye al crimen organizado y su combate.

El informe compara además la violencia e irregularidades cometidas por distintas corporaciones al momento de arrestar personas, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 y nuevamente, “aunque las fuerzas militares participan en menos detenciones, cuando lo hacen, cometen más abusos”.

Las Fuerzas Armadas han cobrado un creciente poder en el Gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos, lo que le ha ganado críticas de políticos, especialistas, periodistas y organizaciones.

En distintas ocasiones, López Obrador ha dicho que la participación de las Fuerzas Armadas en necesidades del país “no implica autoritarismo ni militarismo”.