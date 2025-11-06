ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Ciudad de México, (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el acoso que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tiempo que hizo un llamamiento a “no normalizar ni minimizar” la violencia contra las mujeres en el país.

El pronunciamiento ocurre después de que el martes un hombre acosara y tocara sin su consentimiento a la mandataria, cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico, a unos metros de Palacio Nacional, en la capital mexicana.

“La ONU en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida”, expuso la organización en un mensaje en X.

Por separado, ONU Mujeres remarcó que “la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse” y señaló que “toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

Asimismo, expresó su respaldo al llamamiento que hizo el martes la Secretaría de las Mujeres de México de no “trivializar” este tipo de violencias, ni utilizarlas para ejercer revictimización.

La Secretaría de las Mujeres urgió en un comunicado “a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia”.

Esta mañana, Sheinbaum afirmó en su conferencia diaria que interpuso una denuncia contra el sujeto que la acosó, además de que espera una disculpa de los medios que difundieron fotografías de la agresión, tomadas de un video que se viralizó en las redes sociales.

La mandataria también rechazó la revictimización ejercida en su contra por figuras políticas opositoras que la acusan de “fabricar” la agresión para desviar la atención mediática por la violencia en Michoacán.

“Suena como cuando llega una mujer al Ministerio Público y le dicen, ‘¿por qué ibas con el vestido corto?'(…) ¿Se lo buscó la presidenta por ir caminando o cómo?”, cuestionó.

Un día antes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

A la condena por la agresión también se sumó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que señaló en un comunicado que “este hecho es un recordatorio doloroso” de que las mujeres, incluso en cargos de alta responsabilidad pública, siguen “enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia”.

Más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como sexual (48 %), psicológica (52 %) o física (35 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El porcentaje de mujeres en México que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5 %, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2 %, según una encuesta de 2024 del Inegi.