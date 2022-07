ONU lanza videojuego para combatir el cambio climático

Misión 1,5 es el juego que lanzó la ONU para concientizar al mundo sobre el cambio climático ayudando a una niña a encontrar la mejor solución para ello

NotiPress.- El cambio climático es uno de los temas más preocupantes para la humanidad y una nueva forma de concientizar a las nuevas generaciones puede ser a través de los videojuegos. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un videojuego llamado Misión 1,5, el cual pretende generar soluciones reales para frenar el cambio climático.

Según el sitio oficial de la ONU, el juego está centrado en una niña encargada de evitar la construcción de un complejo hotelero en una isla del Mediterráneo. Al iniciar, el videojuego le pide a los usuarios localizar su país, tras esto, comienzan una serie de preguntas para ayudar a la protagonista a encontrar soluciones contra el cambio climático.

Cassie Flynn, creadora del juego, informó que la idea surgió en un momento cuando viajaba en metro para dirigirse a su trabajo en Nueva York. “Regularmente usaba la monotonía del viaje para pensar en cómo involucrar a la gente común en la lucha climática”.

En ese momento, notó que la mayoría de los usuarios en el metro iban jugando en el celular y al ver los comerciales dentro de juegos, surgió la idea. Para Flynn utilizar los comerciales para concientizar a las personas mientras jugaban un título enfocado en el cambio climático era la solución correcta.

Además del entretenimiento y la diversión, el proyecto debía tener otras características intrínsecas a él. Por ejemplo, dedicar las ganancias de cada descarga a combatir el cambio climático con la plantación de árboles que reduzcan los gases efecto invernadero. Igualmente, el videojuego desafía a los gamers a tomar decisiones correctas para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius (de ahí su nombre).

De acuerdo con su creadora, alrededor de seis millones de personas en 58 países han interactuado con el videojuego y un total del 50% de usuarios lo han completado. “Cuando la gente lo empieza a jugar, me emociona mucho porque estamos haciendo un cambio”, añadió.

Para Flynn, Misión 1,5 no sólo es un videojuego para no aburrirse, es involucrar a las personas a combatir la situación ecológica actual. Al mismo tiempo, los usuarios pueden emitir su voto y dar su opinión sobre qué estrategias, serían las más exitosas para combatir un problema cada vez mayor.

Hoy en día, el videojuego es uno de los títulos que está ayudando a la sociedad a nivel mundial a ser responsable del cambio climático. Otros títulos como Alba a Wildlife Adventure o Green Game Jam son juegos similares que del mismo modo, intentan frenar los efectos del cambio climático.