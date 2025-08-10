OpenAI facilitará su servicio de ChatGPT a agencias del Gobierno de EE.UU. por 1 dólar

Nueva York, (EFE).- La tecnológica OpenAI anunció que facilitará su servicio corporativo de ChatGPT a las agencias federales del Gobierno de EE.UU. a un precio de 1 dólar durante el próximo año para ayudar a que “funcionen mejor”.

En un comunicado, la empresa de inteligencia artificial (IA) dijo que tras un acuerdo con la Administración de servicios generales de EE.UU. (GSA), ChatGPT Enterprise “estará disponible para la rama ejecutiva federal entera esencialmente sin coste”.

Además, indica la nota, OpenAI dará durante un periodo adicional de 60 días un uso ilimitado de sus modelos y funciones avanzadas, como Deep Research y Advanced Voice Mode, a las agencias federales.

El acuerdo, señala, busca cumplir con el Plan de acción sobre IA del Gobierno de Trump, anunciado a finales de julio por la Casa Blanca, para acelerar la adopción de estas tecnologías en el ámbito público.

Ayer martes, la GSA añadió a su sistema los modelos de IA de OpenAI y de rivales como Google y Anthropic para que las agencias federales puedan comprarlos y utilizarlos, y según informa Axios, Anthropic también planea ofrecer su modelo Claude por 1 dólar.

OpenAI, que abrirá pronto una oficina en Washington DC, fue una de las tecnológicas que donaron grandes sumas al acto de inauguración del presidente Donald Trump y tiene un producto específico dirigido a trabajo gubernamental, ChatGPT Gov.

La firma destacó en su comunicado que ChatGPT Enterprise no usa datos de los negocios que lo han contratado para entrenar o mejorar los modelos de IA de la empresa y aseguró que la meta es que las agencias usen la IA “de manera segura y responsable”.

En junio, OpenAI obtuvo un contrato de 200 millones de dólares del Departamento de Defensa para el uso de sus herramientas de IA, y previamente anunció una colaboración con la firma Anduril para desarrollar sistemas para “misiones de seguridad nacional”.