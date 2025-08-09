OpenAI presenta su nuevo modelo avanzado de inteligencia artificial GPT-5

Nueva York, (EFE).- La tecnológica estadounidense OpenAI lanzó su nuevo y más avanzado modelo de inteligencia artificial GPT-5, disponible gratuitamente para todos los usuarios del chatbot ChatGPT, en una presentación retransmitida por internet.

El máximo ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo en la presentación que GPT-5 será especialmente útil para “empresas y desarrolladores” y comparó sus capacidades con tener “un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted”.