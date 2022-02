Opositor mexicano Anaya no acude a audiencia y abre puerta a orden de captura

Ciudad de México, (EFE).- El político opositor mexicano Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos y es acusado por la Fiscalía de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht, no acudió este lunes a su audiencia ante un juez, lo que puede abrir la puerta a una orden de captura.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la audiencia inició a las 10.15 hora local (16.15 GMT) en el Reclusorio Norte de la capital mexicana con la presencia de todas las partes: “Defensa, Fiscalía y ofendidas -Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Cámara de Diputados-“.

Sin embargo, “el imputado no se presentó y, al inicio de la audiencia, la Defensa solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia del imputado, sin expresar la razón de su no comparecencia”, explicó el CJF.

El Ministerio Público se opuso a la concesión de una “prórroga adicional; expresando que su no comparecencia se trataba de una conducta reiterada, así como que, hasta el día de hoy, no se tenía registro de su ingreso a territorio nacional”.

Bajo ese contexto, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Fuerte Tapia, al considerar que no tenía base “la pretensión de la defensa (plazo para la justificación de la inasistencia del imputado), no concedió dicha prórroga”.

“El juez de Control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, a lo que el Ministerio Púbico respondió que no”, apuntó el CJF.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió en ese momento la orden de captura, la no presentación del acusado abre la puerta a una posible detención.

“Tenemos un Gobierno que ataca opositores y defiende a delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de (Emilio) Lozoya (exdirector de la estatal Pemex), quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso”, dijo en Twitter Ricardo Anaya, quien sostuvo que no entrará en el “juego”.

MESES SIN COMPARECER

La audiencia ya había sido pospuesta en agosto, octubre y noviembre pasado.

Además, a finales de enero tampoco hubo audiencia porque el juez se enfermó de covid.

Anaya, excandidato presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN), salió de México el 5 de julio y se instaló en Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contra quien perdió las elecciones de 2018.

La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6,8 millones de pesos (334.000 dólares) de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, Anaya sostiene que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público habría recibido el dinero.

Cuestionado sobre este tema, López Obrador deseó este lunes que se aplique la ley en este y cualquier caso.

Mientras que el abogado de Anaya, Eduardo Aguilar, al acudir al a audiencia, explicó a medios que la acusación de Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y principal acusado en la trama de sobornos de Odebrecht, es “absolutamente inverosímil”.

Aguilar aseguró que en la audiencia no se hizo ninguna solicitud de captura.