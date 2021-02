Ordenan retirar 17 productos de queso fresco estilo hispano por listeria

Washington, (EFE News).- Las autoridades sanitarias federales y locales ordenaron retirar 17 productos de la firma El Abuelito Cheese elaborados con queso fresco estilo hispano debido a una posible contaminación por listeria, informó la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA).

La empresa, con sede en Paterson, en Nueva Jersey, ha retirado de los comercios todos los productos de la línea queso fresco que tenían fecha de venta hasta el 28 de marzo, y ha suspendido la producción distribución de sus productos.

La lista de productos incluye las marcas El Abuelito, Río Grande y Río Lindo distribuidos en Connecticut, Maryland, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania y Virginia.

La FDA advirtió que los consumidores, restaurantes y almaceneros no deberían comer, vender o servir alguno de estos quesos, y recomendó que quienes hayan comprado o recibido esos productos pongan especial cuidado en la limpieza de superficies que hayan estado en contacto con los quesos.

“La bacteria Listeria puede sobrevivir en temperaturas de refrigeración y puede propagarse fácilmente a otros alimentos y superficies”, añadió la agencia.

Hasta este lunes, la FDA tenía registrados siete casos de personas enfermas y hospitalizadas por la enfermedad, con cuatro casos en Maryland, uno en Connecticut, uno en Nueva York y uno en Virginia.

Los productos afectados incluyen queso fresco; queso fresco campestre; cuajadas guatemalteca, hondureña y salvadoreña; queso fresco guatemalteco; queso fresco hoja de plátano; queso fresco Chirilagua y queso fresco Yorito.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ya había emitido a mediados de mes una alerta de seguridad de los alimentos por este brote multiestatal de infecciones por listeria vinculado.

Debido a que la listeria puede causar infecciones graves, los CDC recomendaron entonces que las personas con riesgo más alto de enfermarse gravemente por esta causa no coman ningún queso fresco ni quesos blandos estilo hispano hasta que haya más información disponible.

Se trata de las personas embarazadas y sus recién nacidos, los adultos de 65 años o más y las personas con el sistema inmunitario debilitado, como aquellas con cáncer o que reciben diálisis.

Las personas que no tienen un riesgo más alto de enfermarse gravemente deben asegurarse de que el queso fresco y los quesos blandos estilo hispano que coman tengan etiquetas que digan “hecho con leche pasteurizada”.

