Organismos internacionales lanzan plataforma por emergencia forense en México

Ciudad de México, (EFE).- Organismos internacionales lanzaron este martes una plataforma digital, llamada identificacionhumana.mx, para la identificación masiva de personas fallecidas no identificadas, informaron en un comunicado.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho (FED) de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán) unieron esfuerzos ante lo que calificaron como “emergencia forense”.

De acuerdo con el comunicado, una de las principales causas de esta emergencia es la falta de un consenso técnico en prácticas de identificación humana, por lo que a través de la plataforma documentarán las mejores prácticas en esta materia “para reducir el rezago y brindar certeza a las familias”, indicaron.

“Resolver el destino y el paradero de las personas desaparecidas es un reto diario que requiere de mecanismos eficaces y coordinados de búsqueda, así como procesos forenses de calidad que contemplen la participación de las familias”, añadieron.

Los organismos explicaron que el “grave desafío” que enfrenta México en este sentido, requiere adecuada colaboración entre instituciones “relacionadas con la búsqueda de personas, fiscalías” y participación de “expertos, academia, colectivos y familiares”.

También es imprescindible, consideraron, la provisión de recursos humanos, materiales y económicos.

“Se debe asegurar por parte del Estado la restitución de todos los derechos de la persona desaparecida y de sus familiares que por años han esperado el regreso de sus seres queridos, incluido su derecho a tener una identidad”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, y recoge el boletín.

En la actualidad, de acuerdo a datos oficiales, existen alrededor de 39.000 cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses o inhumados de forma anónima en cementerios públicos de los 32 estados.

Además, para el 2019 se habían localizado 3.631 fosas clandestinas, de las cuales entre 2018 y 2019 se habían exhumado 1.124 cuerpos.

Desde 2006 se contabilizan 89.051 personas no localizadas, según datos oficiales.

La guerra contra el narcotráfico iniciada en México en 2006 por el entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2012), todavía no termina y las víctimas suelen ser hombres y mujeres jóvenes a las que se les pierde el rastro.

Otro de los grandes problemas sin resolver en el país es la trata de personas, que en muchos casos está relacionada con el narcotráfico.

