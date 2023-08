Ortiz asegura que aporte del español Canales en Monterrey no sólo ha sido en lo deportivo.

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró que el aporte del centrocampista español Sergio Canales a su equipo no sólo ha sido en lo deportivo.

“La incorporación no solo ha sido en calidad deportiva, sino también en la humana. Sergio de a poco demuestra su calidad donde se le requiere y creemos que puede llegar a aportar”, explicó en una rueda de prensa.

Canales, de 32 años, se incorporó a los Rayados en julio pasado, procedente del Real Betis español, del que era uno de los líderes del vestuario y de las mejores armas en ofensiva.

En el Monterrey, Canales suma cinco partidos, todos en la Leagues Cup, en los que los clubes mexicanos se enfrentaron a la MLS; el español acumula dos goles, ambos al convertir penaltis.

“Sergio se ha adaptado y se ha incorporado a una plantilla donde hay buenos jugadores y calidad humana. Lo han manifestado los chicos en la Leagues Cup”, añadió Ortíz, quien en los Rayados busca ganar el primer título de su carrera como estratega.

El cuadro norteño regresará a la actividad en la liga local al recibir este domingo al sotanero Cruz Azul, en la sexta jornada del torneo Apertura 2023. El Monterrey ocupa el quinto lugar de la clasificación del campeonato.

“Si bien Cruz Azul pasa por un momento complicado, no deja de ser un equipo grande, con jugadores de jerarquía. Ellos vendrán a proponer y buscar la victoria y nosotros a insistir, ser protagonistas, como lo hacíamos antes de la Leagues Cup”, comentó el técnico argentino.

Ortiz afirmó que su equipo todavía podría incorporar a algún refuerzo o sufrir alguna baja, pero adelantó que la nueva firma no llegaría en la delantera, que a su parecer la tiene bien cubierta.

“Ya estamos metidos de nuevo en la liga. Hay felicidad por parte mía y de los jugadores por entrenar una semana completa, para nosotros era fundamental porque si bien estuvimos 20 días jugando la Leagues Cup, no teníamos tiempo para trabajar”, sentenció Ortiz, de 45 años.