Ortiz dice que Malagón será el portero titular del América ante Tigres

Ciudad de México, (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, dijo este viernes que Luis Ángel Malagón, medallista olímpico de bronce con México en Tokio 2020, será el guardameta titular de su equipo ante Tigres en sustitución de Óscar Jiménez.

“Va a iniciar Ángel. El motivo de esta decisión es porque Ángel es un jugador que debe tener una posibilidad de jugar. Óscar no lo ha hecho mal, pero es momento de que Ángel tenga su oportunidad de iniciar”, explicó el técnico en conferencia de prensa previo al duelo de la undécima jornada en la que el América visitará a los Tigres este sábado.

En la décima jornada del Clausura 2023, el América fue goleado en el Estadio Azteca por el Pachuca, partido en el que Jiménez cometió un par de errores, razón por la que fue abucheado por la afición del equipo de la capital mexicana.

Ortiz negó que esta situación fuera la detonante del cambio.”No es así, Óscar ha realizado una buena labor, pero en este equipo todos saben semana a semana que el trabajo es el que dicta quién va a jugar, y en este momento creo que Ángel debe iniciar”, abundó.

Malagón llegó este torneo a las Águilas para reforzar la portería luego de la partida de Guillermo Ochoa, ídolo del equipo, a la Serie A de Italia. Ante su partida Jiménez tomó la titularidad, pero sus errores le han costado ir a la banca para este partido.

Sobre los Tigres, su siguiente oponente, el entrenador argentino mencionó que es complicado, pero que su equipo buscará imponer su estilo para superarlo.

“Vamos a ir a proponer a la cancha de Tigres, sabemos de la jerarquía y figuras con las que cuenta, pero nosotros vamos a buscar los tres puntos como siempre lo hemos hecho; esa es una característica en esta institución”.

Ortiz reconoció que luego de ser goleado por Pachuca quedó una sensación de incertidumbre en sus dirigidos.

“Sabemos que hay incertidumbre por la derrota de la semana pasada que no esperábamos, fue un golpe duro porque no estábamos preparados para recibir ese marcador, pero el ambiente está bien y estamos listos para sobreponernos”, afirmó Ortiz.

Las Águilas marchan en la sexta posición del torneo de Clausura 2023 con 17 puntos producto de cuatro victorias, cinco empates y una derrota.