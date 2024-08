*Rumbo a celebrar 10 años como artista en solitario

Miami, (Notistarz).- El cantante puertorriqueño Oscarito “El más loco” presenta su nueva creación “Contigo Todo”, para celebrar sus nueve años como solista, momento en el que también decidió compartir con su familia y disfrutar de todas esas razones por las que siente que “Lo Tiene Todo”.

Rumbo a celebrar 10 años como artista en solitario e independiente, manteniéndose como un ícono en su isla y en la música tropical, Oscarito lanzó su nuevo álbum en mayo pasado. El disco lleva por nombre “Lo Tengo Todo”, nombre que nació gracias a su canción “Contigo Todo”.

Es una canción de amor escrita por su puño y letra, inspirado por y para su esposa, Milagros. Es un merengue romántico, de letra profunda, que nos sorprende por su mezcla de géneros y estilos musicales, ya que introduce música mexicana, el pop y la balada al género del merengue.

Sobre el tema, señaló que “De primera intención, cuando escribí esta canción, nadie me entendía. Me encerré en el estudio y creé una letra muy personal y más profunda, trayendo las fusiones como yo las sentía y que demostrara retos vocales distintos. Al presentarla a mi co-productor y al equipo de trabajo, todos le vieron el potencial, y hoy día es una de las canciones favoritas del disco”.

El video – que se filmó en la Hacienda El Jibarito en San Sebastián, Puerto Rico- relata una historia de amor basada en una pareja que evoluciona de la amistad a un amor para toda la vida.

Ubicada entre los años 40 a 50, una pareja de jóvenes proyecta un amor dulce, genuino, lleno de respeto y admiración; un amor que se desarrolla hasta la decisión de continuar su vida juntos en matrimonio.

Producido por su hija Coral Serrano de la mano de su hermana Camille Serrano y la Directora Katherine Zoé Pérez, se inspiraron en la vida y relación de Oscarito y su esposa.

Utilizaron sus historias reales y ocurrencias, para mostrar un amor inocente, puro y eterno, así como ellos lo han podido disfrutar. Incluso, es la primera vez que vemos a su esposa aparecer frente al lente en un video musical del artista. “Sentimos que ella tenía que ser parte de este video, porque toda la inspiración fue por ella”- narra la producción.

Oscarito cuenta sobre el video musical: “Grabando este video reafirmo que la creatividad no tiene límites. Siento que el resultado del video expresa exactamente lo que yo quería decir en la canción y creo que la gente va a quedarse con ganas de verlo dos y tres veces. Creo que también podría verse como un ejemplo y un legado para la juventud. Espero en Dios que a todos les guste, que aprovechen este esfuerzo de trabajo, que la hagan suya y la compartan con sus amigos y familiares”.

Esta canción lo llevó a reflexionar sobre su vida y estos últimos 9 años ha trabajado junto a sus hijas y su esposa en su carrera como solista tras la salida de Grupo Manía en el 2015.

“Realmente, miro a mi alrededor y siento que lo tengo todo. Tengo a mi esposa, a mis hijas, tengo a mi madre, a mi suegra, ¡¡¡a toda mi familia!!! Tengo salud, tengo trabajo… realmente me siento realizado y completo. No me falta nada porque sobre todas las cosas, tengo a Dios primero”, expresó el cantautor quien además es productor, arreglista y ganador de premios Grammy, Ascap, Billboard, entre otros.

