Padres de víctima de matanza escolar advierten “emergencia” por uso de armas

Washington, (EFE).- Manuel y Patricia Oliver, padres de una de las 17 víctimas en la matanza ocurrida en una escuela de Parkland (Florida) en 2018, advirtieron este viernes que Estados Unidos enfrenta una “emergencia” en el control de armas de fuego, justo cuando autoridades en todo el país encaran amenazas hechas en la red social TikTok.

“Mientras aquí seguimos hablando, afuera hay gente que muere porque el sistema lo permite”, dijo hoy a Efe Manuel Oliver.

Oliver y su esposa Patricia han estado más de dos semanas en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, con la esperanza de reunirse con el presidente Joe Biden en su brega de casi cuatro años por restricciones a las armas de fuego.

Este jueves, Oliver y Fred Guttemberg, padre de otra víctima, se reunieron con Cedric Richmond, un asesor principal de Biden, y Susan Rice, asesora de política interior.

“No fue la reunión que yo esperaba”, dijo Oliver. “Esperaba que hubiera una mayor representación del Gobierno pero no fue eso lo que encontré. De todos modos hubo un intercambio de ideas interesante y esperamos que el presidente se refiera a esto como lo que es, una crisis, una emergencia”.

Joaquín “Guac” Oliver, de 17 años de edad, murió en el ataque en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas el día de San Valentín de 2018. Nikolas Cruz, que tenía entonces 19 años y confesó a la Policía haber sido el autor de los disparos, está preso a la espera de un juicio cuyo inicio se ha ido retrasando por diversos motivos.

“Aquí estamos, todavía”, dijo a Efe por su parte Patricia Oliver, quien no participó del encuentro en la Casa Blanca. “Y vemos el comunicado del Condado Broward con la amenaza en TikTok, y una se pregunta qué hacer, qué es lo que se puede hacer”.

Las escuelas en los condados Broward y Miami-Dade, en el sur de Florida, amanecieron este viernes con una fuerte presencia policial y en estado de alerta como precaución ante las amenazas contra centros educativos vertidas a nivel nacional en la red social TikTok.

Las investigaciones por las amenazas hechas por TikTok se han extendido por todo el país. Escuelas de Arizona, Connecticut, Illinois, Montana, Nueva York y Pensilvania aumentaron su presencia policial este viernes, mientras que una buena parte de escuelas de California, Minesota, Misuri y Texas cerraron por el día.

Por su parte, la Policía de Miramar, al noroeste de Miami, confirmó la detención de un estudiante de una escuela secundaria local al que descubrieron con una pistola cargada.

“La consigna es seguir como ciudadanos comunes, como padres de familias que perdimos a nuestro hijo”, añadió Patricia Oliver. “Es la misma lucha de los cuatro años pasados”.

Al respecto, Manuel Oliver explicó que los funcionarios de la Casa Blanca hablaron de “los logros, entre comillas, que se han alcanzado como algunas leyes aprobadas por el Congreso, y un monto de dinero aprobado para contrarrestar la violencia en comunidades de bajos ingresos”.

“Pero sigue muriendo gente a diario, y en eso me enfoqué”, enfatizó. “Eso es lo que les dije: ‘Todo esto está bien, pero mientras hablamos hay afuera gente que muere porque el sistema lo permite’”.

Oliver indicó que se está organizando una reunión, en fecha a determinar en enero, en la cual participarán políticos, activistas y sobrevivientes, “ya que si el Gobierno no puede o no tiene intenciones de poner un grupo de trabajo, nosotros sí lo haremos”.