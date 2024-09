Países Bajos apuesta por la disciplina táctica para frenar a una Francia que gana fuerza

Medellín (Colombia), (EFE).- Países Bajos apuesta por la disciplina táctica para este jueves poner freno a Francia, un rival que ganó fuerza antes del cruce por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Colombia y que preparara lo mejor de su repertorio para afrontar un duelo parejo entre selecciones poderosas, que convivieron con la adversidad en fase de grupos.

“Francia es un país líder, pero nosotros también. Será una gran batalla”, así dibujó la entrenadora neerlandesa Roos Kwakkenbos el partido que acogerá a segundo turno el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, la casa de las Bleus en las últimas tres semanas.

Para las Orange, clasificadas como segundas del Grupo F con cuatro puntos, el camino en la cita orbital no ha sido de rosas, al igual que del sus próximas rivales.

De entrada, les costó ante la frágil Costa Rica, pero la vencieron por 2-0 en su instancia en Cali, donde sorprendentemente Argentina las puso al límite con el empate 3-3 al no saber sostener una ventaja de 3-1.

Y para cerrar el capítulo en la primera fase, Corea del Norte les exigió a las neerlandesas sacar lo mejor de su trabajo táctico para cumplir el plan: “conceder el menor número posible de oportunidades y goles al rival más fuerte de la zona”.

Países Bajos espera atestar el golpe y avanzar a cuartos por tercera vez en su historia, y con la ayuda de la defensa Veerle Buurman, que se ha vestido de atacante y ha anotado dos goles, de las mediocampistas Iris Remmers y Robine Lacroi con sus presiones defensivas y líneas de pases, y de la portera Femke Liefting, que suma 29 paradas.

En cuanto a Francia, el Grupo B le moldeó el carácter de principio a fin, hasta conseguir clasificarse segunda protagonizando la goleada histórica en un Mundial Sub-20 al encajar a Fiyi el 11-0 para instalarse como escolta de Brasil, al que sufrió con la derrota 3-0 después de un debut muy apretado con Canadá que sellaron con 3-3.

La intención de la seleccionadora francesa, Sandrine Ringler, ha sido “progresar” e ir “ganando fuerza a lo largo de la competición”. Y lo ha conseguido. No tambaleó al verse con apenas un punto en dos presentaciones y confío en que “el éxito llega a través del colectivo”.

Por eso mantiene el libreto de mantenerse fuerte como equipo aprovechando el potencial goleador de las delanteras Liana Joseph y Dona Scannapieco, cada una con cuatro goles en el torneo juvenil.

También confía en las Mendy (Mélinda y Maeline), que han ganado importancia en el medio campos de las francesas, que acumulan ocho participaciones en la competición femenina, llegaron a las semifinales en cuatro ocasiones, fueron subcampeonas en 2016 y terceras en 2014.

– Alineaciones probables:

Francia: Féérine Jade Belhadj; Pauline Sierra, Hillary Díaz, Romane Lejeune, Océane Hurtre; Mélinda Mendy, Maeline Mendy, Pauline Haugou; Juliette Mossard, Liana Joseph y Dona Scannapieco.

Seleccionadora: Sandrine Ringler.

Países Bajos: Femke Liefting; Louise Van Oosten, Djoeke De Ridder, Veerle Buurman, Emma Frijns; Zoe Zuidberg, Robine Lacroix, Iris Remmers, Kealyn Thomas, Ilse Kemper y Bo Van Egmond.

Seleccionadora: Roos Kwakkenbos.

Árbitra: la croata Ivana Martincic, acompañada de su compatriota Maja Petravic, la eslovena Stasa Spur y la kirguís Veronika Bernatskaia.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín.

Hora: 20.00 local (01.00 GMT del viernes).

Jeimmy Paola Sierra