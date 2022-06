Paiva no descarta fichar para el León a jugadores de Independiente del Valle

León (México), (EFE).- El entrenador portugués Renato Paiva no descartó fichar para su nuevo equipo, el León mexicano, a jugadores de su antiguo cuadro, el Independiente del Valle, o de la Liga ecuatoriana.

“A los jugadores de Independiente los conozco bien, hay jugadores que me gustan en Independiente y en el campeonato ecuatoriano, pero también en el argentino y brasileño”, explicó en rueda de prensa.

Paiva, de 52 años, asumió la dirección técnica del León después de estar casi un año y medio en Independiente, cuadro con el que ganó el título de Liga en 2021.

El técnico europeo consideró que el paso por Ecuador le ayudará a considerar a futbolistas de esa nacionalidad y Liga como posibles refuerzos para el León, en el que está el ecuatoriano Ángel Mena, la figura del quinto equipo más ganador de México con ocho trofeos de Liga.

Sin embargo, el portugués reconoció que primero tendrá que hacer una evaluación de la plantilla del León, de la que aseguró tiene mucho talento y fue una de las razones por las que decidió dirigir en la Liga Mx

Paiva le agradeció al Independiente del Valle por hacerlo un entrenador del fútbol profesional después de pasar sus primeros años como entrenador en las categorías inferiores del Benfica de su país, en el que estuvo al frente de los cuadros sub’17, sub’19 y el conjunto ‘B’.

“Tengo mucha memoria. Le debo mucho a Independiente del Valle porque me ha ido a buscar a Portugal para ser técnico profesional y esa memoria yo la tengo. Para salir de Independiente del Valle tenía que ser por un enorme club, un fantástico proyecto y enorme campeonato”, recordó.

Renato Paiva elogió a la Liga mexicana, de la que dijo tiene características que un técnico no puede rechazar fácilmente.

“El campeonato mexicano tiene calidad de jugadores y entrenadores. Además, cómo se trata y se promociona el espectáculo de la liga con estadios llenos, hinchadas increíbles, qué más puede pedir un entrenador”, sentenció.

El debut de Paiva con el León será el próximo 3 de julio cuando visite al San Luis en la primera jornada del torneo Apertura 2022.