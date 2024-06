Paiva no descarta que el paraguayo Juan Escobar juegue el Apertura con el Toluca

Ciudad de México, (EFE).- El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca, no descartó este miércoles que el paraguayo Juan Escobar, quien estará de baja al menos tres meses por un problema de salud, dispute el torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano que inició el 5 de julio próximo.

“Es un tema que analizamos, no hay una decisión en relación a eso, pero si se confirma (el diagnóstico) podemos pensar en traer a otro jugador por Juan. Ha sido una noticia inesperada y cuando es así, si reaccionas de forma caliente, pierdes la racionalidad que exigen estos temas”, explicó el técnico en una rueda de prensa.

El lunes pasado, el Toluca, el tercer equipo en México con más títulos de liga, informó en un comunicado que por “cuestiones de salud” no aclaradas Escobar, seleccionado paraguayo en la Copa América de 2019, “estará en observación médica y sin someterse a exigencias físicas” en los siguientes tres meses.

La prensa local reportó que un electrocardiograma arrojó que Escobar presenta un problema en el corazón que pone en riesgo su salud, por lo cual Paiva aseguró que en su equipo no acelerarán la recuperación del nacido en Luque hace 28 años.

“Hay que esperar un mes para que se le repitan los exámenes y seguir el protocolo el que se aplica. Es un problema de corazón, un tema sensible y creo que no es necesario acelerar. Todo lo que es del corazón es vital, primero está la persona”, añadió el portugués.

El Toluca debutará en el Apertura 2024 el 6 de julio próximo al visitar a las Chivas del Guadalajara en la primera jornada del campeonato.