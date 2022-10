Palaye Royale lanza en español su hit “Broken” titulado “Destrozado y Roto”

* Se presentan en México el 29 de noviembre

Miami, (Notistarz). – La banda de rock estadounidense-canadiense, Palaye Royale, lanza la versión en español de su hit “Broken”, titulado “Destrozado y Roto”, acompañado de un video gráfico diseñado por el baterista de la banda, Emerson Barrett.

Palaye Royale se encuentra al final de la gira como titulares, junto a Mod Sun y se presentaran en el Festival When We Were Young en Las Vegas, Nevada, el 22 y 29 de octubre.

“Destrozado y Roto” -bajo el sello Sumerian Records- se estrena también previo al show de la banda en la Ciudad de México, que tendrá lugar en el Lunario del Auditorio Nacional el 29 de noviembre.

“¡Estamos muy emocionados de regresar a Latinoamérica empezando con el 29 de noviembre al Lunario en la Ciudad de México, MX! Para agradecerle a los fans por su apoyo, y poder comunicarse en un nivel aún más profundo, Remington Leith volvió a grabar las voces de ‘Broken’ en español”, señalaron emocionados los integrantes de la banda.

Esta canción -que sumada a los millones de reproducciones en las diferentes plataformas- es un tema lleno de emoción al enfrentarse a una relación tóxica y tumultuosa.

La banda lleva su circo de rock-n-roll a escenarios a través del mundo y esperan que el show de la Ciudad de México se posicione como una de las presentaciones más importantes de la banda como artista titular hasta la fecha.

La agrupación inició en este 2022 una extensa gira por Norteamérica junto a Yungblud, seguida de una gira con entradas agotadas por el Reino Unido y Europa, en donde llenaron lugares como el Roundhouse en Londres y uno de los estadios más icónicos en la República Checa, esto antes de llegar al circuito europeo de festivales de verano.

Con una energía incomparable, Palaye Royale ha brindado un espectáculo en vivo electrizante, uno en donde los fans frecuentemente encuentran a Remington colgando de las vegas.

La versión original de la canción “Broken”, será incluida en el nuevo álbum de la banda, Fever Dream, producido por el productor y nominado al Grammy, Chris Greatti (YUNGBLUD, WILLOW), el cual saldrá el 28 de octubre.

Viviendo en partes iguales de los géneros de brit-pop, glam rock y art-punk, Palaye Royale ha acumulado más de 500 millones de reproducciones a lo largo de su carrera y al mismo tiempo ganándose la lealtad de una legión de fanáticos con su circo energético de Rock n ‘Roll.

Primero aterrizando en Los Ángeles cuando eran adolescentes, los hermanos Remington Leith (voz), Sebastian Danzig (guitarra) y Emerson Barrett (batería), criados en Las Vegas, se abrieron camino a través de “la despiadada escena del rock” de Los Ángeles.

Tocaron en shows en sótanos mientras vivían de su automóvil hasta lograr compartir escenarios con artistas de talla mundial como Yungblud.

La banda prepara el lanzamiento de su cuarto álbum Fever Dream, el cual surge después de un descanso del del día a día, regresando a sus raíces y componiendo la mayor parte del álbum en piano. El cuerpo de material más audaz y visionario de Palaye Royale hasta la fecha.

Es una banda que a conquistado escenarios en festivales como Reading, Leeds, Download, Pinkpop o tocando ante multitudes con entradas agotadas en lugares remotos como Tokio, Londres, Japón, Praga y Ciudad de México.

La ambición más crucial de la banda es para profundizar su conexión enrarecida con su base de fans, cariñosamente apodados los “Soldados del Consejo Real”.