Palou: “Ojalá podamos salir campeones”

Redacción deportes, (EFE).- El español Alex Palou, piloto de Chip Ganassi Racing, llega a la última carrera del campeonato del IndyCar, que se disputará este domingo en el circuito urbano de Long Beach (California), como líder del certamen con 35 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el mexicano Pato O’Ward, una “buena posición” de la que “ojalá” pueda “salir” campeón.

“Me siento supercontento solo con la oportunidad de estar aquí, solo luchar por el campeonato ya es increíble y se lo debo todo al equipo, que me ha dado las herramientas cada fin de semana para luchar en cada carrera. Muy contento, ahora estoy centrado al 100 por 100 en los entrenamientos de mañana para intentar sacar lo máximo. Ojalá podamos salir campeones, aún queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en una buena posición”, dijo al ser preguntado por EFE en rueda de prensa de la víspera del fin de semana.

Para ganar el título le vale con ser undécimo en la carrera, aunque no irá a “asegurar” dicho resultado.

“Hicimos el trabajo que teníamos que hacer hasta llegar aquí. Portland y Laguna Seca eran buenos circuitos para nosotros, hicimos el trabajo y ahora tenemos que completarlo. Solo necesito terminar undécimo, pero eso no es fácil en la IndyCar actual. Esperamos hacerlo lo mejor posible y ojalá podamos luchar por la victoria”, declaró.

Palou se mostró sonriente y relajado, consciente de que vive una oportunidad única: “He aprendido que es muy difícil luchar por el campeonato, y ganarlo. Es emocionante tener esta oportunidad, de estar arriba con tu equipo durante toda la temporada. Estas oportunidades no vienen siempre hacia ti y tienes que ir a por ello porque no sabes si el año que viene tendrás la misma oportunidad”, comentó.

“Es mi primera vez luchando por un campeonato y se siente bien. Nunca hice una conferencia hablando del campeonato; estoy descubriendo algo nuevo y es emocionante. Está siendo emocionante y disfrutando cada pequeña oportunidad que me está permitiendo vivir el luchar por el mundial”, añadió el piloto español, que cuenta con el apoyo de Mónaco Increase Management.

Un Palou que aseguró no temer nada de cara al fin de semana.

“Miedo a nada. Creo que estamos al 100 por 100 preparados para lucha por el campeonato y para competir en Long Beach. Es un reto el no conocer la pista, pero lo hemos demostrado durante todo el año, que eso no ha sido un impedimento para estar luchando. Estamos preparados para ir adelante y no tener miedo a nada”, declaró.

35 puntos de ventaja sobre O’Ward y 48 sobre el estadounidense Josef Newgarden para afrontar una carrera en un circuito urbano que es nuevo para él, ya que la temporada pasada no se corrió en Long Beach debido a la modificación del calendario por la pandemia del coronavirus.

“De las vueltas que he dado caminando he visto que es muy parecido a lo que he trabajado en el simulador. He podido ver mejor los baches y comprobar que la mayoría de los muros, sobre todo los grandes, siguen en el mismo sitio (ríe)”, dijo.

Dos hispanohablantes luchando por el título de la IndyCar y que se quejaron de la “poca visibilidad” que se les está dando a sus éxitos, coincidiendo en que “si esto hubiese sido en la Fórmula Uno hubiese sido algo increíble”.

Palou, al igual que O’Ward, se mostraron partidarios de que el IndyCar vuelva a tener carreras fuera de Estados Unidos.

“El producto es increíble. España estamos un poco lejos aún de organizar carreras, y Europa también. Teniendo más pilotos puede ayudar, pero para el campeonato es un paso muy grande. México está cerca, más o menos, y no costaría nada ir allí. Según lo que han demostrado los aficionados mexicanos, lo petaríamos. Una pena que no vayamos allí el año que viene y ojalá en el futuro podamos hacerlo”, comentó.