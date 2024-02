Palou: “Sólo un piloto ganó las 500 millas y Le Mans el mismo año, la posibilidad está ahí”

Indianápolis (EE.UU.), (EFE).- El español Álex Palou aseguró que sueña con la posibilidad de firmar un doblete en las 500 millas de Indianápolis y en las 24 Horas de Le Mans, después de que su equipo, Chip Ganassi, informara de que el vigente campeón de la IndyCar competirá en la icónica carrera francesa con Cadillac.

“Sólo lo ha hecho un piloto (AJ Foyt), lo de ganar en el mismo año las 500 millas y Le Mans, tenemos que soñar mucho todavía pero está ahí la posibilidad, sería un año redondo”, declaró Palou en una entrevista con EFE.

De cara a Le Mans, incluso deberá ausentarse en terreno francés los primeros días del evento, porque tanto él como su compañero Scott Dixon deben competir en Indycar.

“No tendremos toda la preparación que nos gustaría, porque la semana anterior tengo una carrera. Mientras todos están allí, nosotros nos perdemos una semana de entrenos. Pero luego en la semana estaremos ahí e intentaremos dar el máximo”, comentó.

Otro capítulo único en su trayectoria

El piloto español se mostró con ambición justo antes de comenzar su asalto al título de la Indycar este próximo 10 de marzo en St. Pete, Florida, el cual supondría su tercer campeonato y el segundo de manera consecutiva.

El principal reto es administrar bien un calendario cargado de pruebas en los primeros dos meses.

“Tendremos once semanas seguidas de carreras entre Le Mans e Indycar, obviamente va a ser duro, pero algo bonito a la vez y una oportunidad que, como piloto, no podría pedir nada más”, manifestó.

Palou sigue cumpliendo sueños al volante. Después de dos campeonatos de Indycar en su palmarés y habiendo tenido opciones de imponerse en Indianápolis, la prueba de resistencia más importante del mundo se presenta ahora como reto.

“Es algo que me hace mucha ilusión, tener oportunidades de no sólo estar centrado al cien por cien en Indycar, sino seguir haciendo algunas carreras históricas y de tanto valor como las 24 Horas de Le Mans”, afirmó.

En alguien acostumbrado a competir y ganar muy lejos de su país, poder hacerlo esta vez con tanta proximidad a España lo convierte en una motivación mayor.

“Está muy cerca, parece que estoy corriendo en casa. Nunca lo he hecho, es una carrera que sigo todos los años y me hace ilusión poder intentar ganarlo en la categoría más alta”, dijo.

Después de Le Mans, la tercera prueba clásica que le quedaría por disputar sería el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, algo que parece más complejo, pero que Palou, en tono de broma, no descarta en un futuro: “Lo de Mónaco ya se verá, estaría bien, pero no es algo que tenga en la cabeza ahora”.

El Chip Ganassi se alía con Cadillac

Palou competirá con el coche que portará el número dos, de color azul, que ya logró el tercer puesto en la edición de 2023, y formará equipo con dos pilotos que ya saben lo que es ganar en Le Mans, Earl Bamber y Alex Lynn.

La carrera más prestigiosa de resistencia se celebrará los próximos 15 y 16 de junio en el Circuito de la Sarthe, en Francia.

Nacho García