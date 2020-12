Pandemia propició la venta de supuestos productos “milagro” dañinos a la salud

Muchos de estos medicamentos se venden sin ninguna regulación

(NotiPress).- Debido a la falta de tratamientos eficaces y de una vacuna definitiva contra la Covid-19, se muestra la urgencia por encontrar soluciones al generar la comercialización libre y sin regulación de diversos productos “milagro”. La pandemia propició, empresas volvieran a comercializar productos que por años se ha demostrado, son dañinos para salud. A causa de esta situación, los expertos informan sobre varios de estos supuestos productos “milagro” con falsos beneficios y que dañan el bienestar.

Si bien la situación global obligó a gobiernos y empresas a dedicar recursos a la búsqueda de la cura contra la Covid-19, esta misma urgencia por encontrarla trajo de vuelta a tratamientos fraudulentos. Ante este panorama, Jesús Reyes Serpa, director general de Nano Care América, compartió en exclusiva para NotiPress algunos ejemplos y su opinión respecto a estos remedios dañinos. Un primer ejemplo son los recubrimientos a base de dióxido de titanio a escala nanométrica, se venden con la promesa de eliminar virus contaminantes. Estos han resultado ser efectivos al eliminar microorganismos, pero sólo en laboratorios porque en el hogar u oficinas no sirven debido a las condiciones de limpieza y cantidad de luz ultravioleta.

Otro ejemplo son los productos hechos de nanopartículas de plata, estos son efectivos al eliminar virus, pero sus efectos secundarios son fatales a largo plazo. La plata a nivel nanométrico, al no tener fijación permanente a superficies, puede entrar a las células. Esto podría causar una sobreproducción de radicales libres, ocasionando daños permanentes y propiciando enfermedades como Alzheimer y el cáncer.

Semejantes soluciones se fabrican principalmente en India, donde las regulaciones no son exigentes y posteriormente se venden en otras latitudes donde no hay normas estrictas, por ejemplo, Latinoamérica. Respecto a esto, Reyes comenta, “ante los productos hechos de nanotecnología se debe buscar productos que permanezcan fijos en superficies, hechos de dióxido de silicio”. Asimismo, recomienda, las personas deben investigar más sobre los ingredientes activos y revisar que existan estudios hechos por laboratorios certificados y no por la misma compañía.

En una línea similar, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) señala, varios países de América Latina autorizaron e, incluso, compraron masivamente fármacos como comoivermectina, hidroxicloroquina y cloroquina. Estos productos no cuentan con un respaldo científico que garantice su eficacia contra el coronavirus. La ivermectina, por ejemplo, sólo ha sido probada en estudios in vitro y se usa comúnmente en animales y personas con fines antiparasitarios; los otros se usan contra la malaria y enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide. En este sentido, fueron incluidos para tratar Covid-19 a falta de más tratamientos, a pesar de que hay evidencia estos pueden provocar complicaciones cardiacas.

Por tal situación presentada mundialmente, a nivel nacional la subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, advierte a los mexicanos no confiar en todos estos productos “milagro” contra el coronavirus. El principal motivo es que actualmente no hay en el mundo tratamiento específico contra esta enfermedad.

Aunque se trabaja sobre una vacuna y parece que pronto estará disponible para todo el mundo, sin lugar a dudas la pandemia propició y aumentó la venta de estos supuestos productos “milagro” dañinos a la salud. Asimismo, es importante, la población sepa que probablemente está comprando productos a altos costos y sin efectividad alguna, pues aunque algunos son dañinos otros realmente contienen elementos tan simples que se consumen día a día como minerales y vitamina C.

