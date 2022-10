Panthers, Miami y turismo

Redacción Deportes (Miami, EEUU).- Los Florida Panthers de la NHL llenan su pabellón con turistas canadienses que huyen del frio. Su estrella es Aleksander Barkov, finlandés. La estrategia de marketing de la franquicia pasa por captar aficionados extranjeros. Un reducto singular en el estado donde más brilla el sol.

El hockey juega en desventaja respecto a otros deportes mucho más populares en el área, a menos de tres horas en carretera, en esta zona de Estados Unidos se pueden encontrar dos equipos de NFL, otros dos de MLB, además de NBA, deportes de motor y fútbol.

Ante esta situación, y pese a que los Panthers vienen ayudando en los últimos años con los buenos resultados (tres Playoffs consecutivos), el departamento de marketing y ticketing de la franquicia desarrolla diferentes estrategias para atraer aficionados. Desde la fundación del equipo en el año 1993, que las gradas no estén vacías se ha convertido en su particular obsesión.

Es habitual que los seguidores locales, que también los hay, acudan al FLA Live Arena, y se sientan extraños en su propio pabellón. Los Panthers son un equipo habituado a jugar ‘en campo hostil’ pese a ser locales, y es que muy a menudo son más los seguidores del rival que de los Panthers.

Esto se debe a una de las estrategias seguidas por la franquicia, que a través de acuerdos con teleoperadoras de viajes y en coordinación con el calendario de la NHL, preparan y lanzan ofertas de vacaciones haciéndolas coincidir con el partido que los Toronto Maple Leas, Boston Bruins, Minnesota Wilds o cualquier equipo del norte juegan en Florida.

Puede resultar un plan irrechazable tomarse una semana de desconexión, bañarse en las paradisiacas playas de Florida, hacer turismo, compras y ver jugar a tu equipo favorito de hockey sobre hielo. Más aún cuando el pabellón de los Panthers está frente al Sawgrass Mills, uno de los outlets más grandes de los Estados Unidos.

A la hora de vender entradas, uno de los casos más curiosos es el que pretende atraer a los ‘snowbirds’ que deciden pasar sus inviernos al calor de la Florida. Se trata de personas de nivel medio-alto, habitualmente ya retirados, que viven en los territorios del norte e incluso Canadá, y que cambian su residencia por unos meses cuando llega el frío.

Según datos oficiales, se calcula que cada invierno Florida recibe a tres millones y medio de canadienses que deciden pasar unos meses en el estado donde más brilla el sol, y ya no es un problema el hecho de abandonar la tierra donde el hockey sobre hielo es el deporte más popular.

Una de las iniciativas más curiosas se llevó a cabo en el año 2009, cuando los Florida Panthers y los, por entonces, New Jersey Nets, pusieron en marcha un programa de intercambio de abonos entre sus aficionados, de manera que el pase de temporada de la NBA servía durante los meses de invierno para acudir a ver jugar al equipo de NHL de Miami, y viceversa.

Estrategia perfecta para los ‘snowbirds’ que se garantizaban deporte de élite allá donde se encontrara su residencia. El problema que presenta este perfil de aficionado es que, tarde o temprano, vuela de nuevo al hogar y en ocasiones todavía no ha terminado la temporada.

Es entonces el momento de recurrir al público local, y ante la dificultad de captar a unos aficionados principalmente latinos que no conocen el deporte, se opta por llegar a las grandes comunidades de países extranjeros en esta zona de Estados Unidos.

Se calcula que alrededor de 20,000 personas de origen ruso residen actualmente en el sur de la Florida, esta cifra es mayor que la de cualquier país de Europa o Asia. Y un porcentaje muy elevado habita en Sunny Isles o Hollywood, al norte de Miami, ambos lugares a unos 25 minutos del pabellón.

También, y según el último censo, son alrededor de 25,000 finlandeses los que viven en el área, lo que garantiza una expectación alta por acudir a ver los partidos de los Panthers.

En otras circunstancias podríamos extrañarnos de que el actual capitán y máximo goleador histórico del equipo sea Aleksander Barkov, jugador finlandés hijo de la leyenda con el mismo nombre y con ambas nacionalidades. Pero una vez que conocemos el origen de la mayoría de aficionados ‘locales’ de los Panthers, todo cuadra.

En la actual plantilla de los Florida Panthers encontramos doce canadienses, cuatro finlandeses, tres suecos y únicamente cinco estadounidenses. ¡La importante batalla de la identificación del público con sus jugadores está más que ganada!

Con un promedio de asistencia del 87% sobre el aforo del FLA Live Arena, los Florida Panthers reunieron a más de 600,000 espectadores totales en la temporada 2021/2022 para un promedio de casi 15,000 aficionados por partido. ¡Reto superado!