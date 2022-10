“Paquita la del Barrio” en Pluto Tv en el Mes Herencia Hispana

“La plataforma ofrece mil películas y series gratis para los hispano en EE. UU

Los Angeles, (Notistarz).- La plataforma de streaming Pluto TV en Español, se sumó al mes de la Herencia Hispana con una programación gratuita para la audiencia en Estados Unidos, que Incluye mil películas y series gratis con clásicos del cine latino, documentales y comedia.

Las series latinas estarán en la programación a través de maratones completos de contenido, que incluyen éxitos que han cautivado la audiencia como: Paquita la del Barrio, El Mariachi: The Series, Los Simuladores, Paramédicos, La Chica que Limpia (Argentina), Narcos: México y Acapulco Shore, entre otras.

Además de “Casos de la Dra Polo”, totalmente dedicado a los exitosos programas de corte; Sala de Parejas y Caso Cerrado, conducido por la reconocida Ana María Polo.

“Con esta programación especial queremos celebrar la diversidad de historias y voces que representan a la cultura latina en Estados Unidos a través de una oferta de contenido cuidadosamente seleccionado entre las marcas más grandes de la televisión”, sostuvo Peter Chavez, gerente de programación de Pluto TV en Español.

En la franja de novelas la plataforma brinda a su audiencia la posibilidad de escoger cada semana su novela favorita en sus cuatro canales: Badass Novelas, Novelas con la Abuela, Amantes del Romance y Entre Nosotras.

Durante este mes diferentes novelas “serán seleccionadas para competir a través de competencias interactivas en las redes sociales de Pluto TV y la novela ganadora en cada canal se transmitirá a través del canal todo el resto del mes”.

Durante en el mes Herencia Hispana la audiencia puede votar por su serie favorita a través de @soyplutotv en Facebook, Instagram y Twitter.

En cuanto a documentales, viajes y comidas, se explorará la diversidad de “nuestra cultura visitando diferentes lugares y conociendo un sin número de historias, experiencias y sabores con documentales y shows que invitan a descubrir lo más auténtico de las tradiciones latinas”, señaló el comunicado.

Para descubrir los lugares más fascinantes de Latinoamérica y España la programación contiene Mochileando, Crossing South, Lugares Secretos, Patrimonio Mundial Natural de México, Latinos por el mundo, Españoles en el mundo y Ocean Treks with Jeff Corwin.

En Mundo Geek la programación viene con: “Somos Diversos” para conocer la historia detrás de grandes eventos y personalidades con una serie de documentales sobre música, artistas, deporte y cultura que nos presentan lo más auténtico de nuestras raíces.

En la franja de cine se presenta el programa dominical Grandes del cine, una selección de los éxitos de estrellas del momento como Gael Garcia Bernal, Javier Bardem, Camila Sodi, Damian Bichir y Martha Higareda entre otros.

Pelis y Pop Corn: “En esta casa se habla español” un programa para reunir a la familia y disfrutar de una película completamente en español. Cine XOXO con “Los Viernes me Enamoro en”, un canal que presenta solo películas románticas en español, los viernes en la noche.

Cine Jaja: “Martes ni te cases, ni te embarques”, llega para que la audiencia se divierta con los mejores clásicos del Cine de Oro mexicano con cintas como Tin Tan, Hernán Capulina, Antonio Aguilar, Pedro Infante y Luis Aguilar.

La programación infantil tiene un especial a través de Nick Jr en español y Nick en español. Las series Dora la Exploradora, The Casagrandes, Dora y sus Amigos y“¡Go Diego Go!, contarán con bloques especiales en horario estelar. Los canales también estrenaran Santiago of the Seas y Garden Academy.