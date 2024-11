Para el español ‘Paco’ Olmos, los dos mejores están en la final del baloncesto de México

México, (EFE).- El español Francisco ‘Paco’ Olmos, entrenador de los Halcones de Xalapa, celebró que los que él considera los dos mejores equipos de la temporada de la liga del baloncesto mexicano llegaron a la serie final, que arrancará este jueves en Ciudad de México, casa de los Diablos Rojos.

“Somos los dos equipos que mejor baloncesto FIBA hemos jugado, de construir y no destruir. Con ocho extranjeros en las nóminas, este año ha habido mayor baloncesto físico-atlético, lo que nos llevó a practicar un juego más colectivo”, afirmó el estratega que junto al también español Iván Déniz presume ser el más ganador del campeonato con tres trofeos cada uno en sus vitrinas.

A partir de este jueves, los Halcones y los Diablos empezarán la serie final, en la que el primero de los dos en ganar cuatro veces será el nuevo campeón mexicano.

Los Halcones, con cuatro títulos, luchan por empatar al Fuerza Regia, de Monterrey, como el quinteto que más cetros tiene en su palmarés, ya que los regios obtuvieron el año pasado su quinto trofeo.

“Nos viene lo más difícil. Respeto a Diablos por su roster y su entrenador (el argentino Nicolás Casalánguida), por su forma de jugar. Volver a una final me llena de alegría y orgullo, habrá un gran espectáculo”, añadió Olmos, quien en septiembre pasado guió a Xalapa a obtener la copa, en la que se impuso en la final a los Diablos.

Casalánguida, manejador de los Rojos, sueña con hacer historia al darle el campeonato a su equipo, que este año debutó en la liga de baloncesto y que forma parte de un club que es el más ganador del béisbol mexicano.

“Hemos hecho un trabajo en equipo, de planificación estratégica de siete meses, tanto en la oficina como nosotros en la cancha. Es un trabajo silencioso, pero de mucho esfuerzo y análisis porque construir una franquicia desde cero no es sencillo, más nosotros que no contábamos con cartas de jugadores, una limitante, fue un trabajo arduo en cuanto al ‘scouting’ de jugadores posibles”, señaló el oriundo de Comodoro Rivadavia.

El antiguo asistente de la selección argentina coincidió con Olmos de que a la final de México llegan los dos mejores cuadros de la campaña.

“Es una final con los dos mejores equipos del año y eso habla de la buena planificación y el trabajo de los jugadores y el staff de trabajo, nosotros los entrenadores solo hemos hecho el papel de conducción”, sentenció Casalánguida.

La final comenzará este jueves y podría alargarse, en caso de llegar a un séptimo y definitivo juego, hasta el 9 de diciembre próximo.