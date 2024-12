Para evitar pérdidas, directivos deben ver como inversión el fútbol femenino, dice experto

México, (EFE).- En América Latina, el 59 por ciento de los clubes del fútbol femenino presentan pérdidas año con año, de acuerdo con cifras de El Míster. Para evitarlo los directivos deben ver al balompié de mujeres como una inversión y no como un gasto, aseguró este lunes el mexicano Guillermo Zamarripa, agente de la española Jenni Hermoso.

“Hoy en día las marcas saben que tienen que hacer algo en el fútbol femenino porque la sociedad lo demanda, pero muchas veces les cuesta trabajo encontrar el valor o alinear sus valores de marca con las jugadoras. Hay muchos equipos que entran al fútbol femenino por obligación y no porque crean en el producto”, explicó en un seminario web organizado por El Míster, una plataforma de contenidos de industria deportiva.

Zamarripa fundó en 2015 The Marketing Jersey, una de las agencias de representación de jugadoras de fútbol pioneras en el mundo que hoy cuenta entre sus clientas con Hermoso, la venezolana Deyna Castellanos, la mexicana Charlyn Corral y la panameña Marta Cox.

El empresario admitió que casi 10 años después de iniciar su emprendimiento, el machismo sigue siendo el principal obstáculo en América Latina para hacer rentable el balompié de mujeres.

“Seguimos viendo muchas culturas machistas que han priorizado a toda costa el desarrollo del fútbol masculino por encima del femenino. ¿Ha cambiado un poco desde nuestro inicio? Sí, porque ya hay casos de éxito”, dijo.

Entre los casos de éxito está el acuerdo de patrocinio que el Palmeiras brasileño firmó con una casa de apuestas, que asciende a 4 millones de dólares, el más alto en el fútbol femenino de América Latina, según datos de El Míster.

Zamarripa cree que el fútbol de mujeres pasa por el comienzo de “una curva de crecimiento” y entra a una etapa de especialización, en la que se requerirá profesionales que tengan años de experiencia en esta rama y no combinarlos con los del masculino.

“Los primeros ocho años de mi carrera como agente, negociaba con los entes del fútbol varonil. Recuerdo que negocié la llegada de Kenti Robles al Real Madrid con la misma persona que cerró el contrato de Luka Modric, eso nos ayudó a crecer en relaciones, pero no es lo ideal porque son deportes diferentes, la jugadoras tienen otras necesidades”, sentenció el representante.