“Pared inmunológica” será crucial en México tras pandemia, advierten expertos

Ciudad de México, (EFE).- A tres años de la declaración de la pandemia por la covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), diversos especialistas mexicanos advirtieron que la población deberá aprender a convivir con el virus y desarrollar lo que llaman una “pared inmunológica” contra la enfermedad.

“En el caso de covid-19 no se logró la inmunidad de rebaño, lo que tenemos que hacer es ponerle dificultades al virus para infectarnos”, dijo en una conferencia de prensa el infectólogo Alejandro Macías.

El especialista destacó que el uso de cubrebocas, una mayor ventilación en espacios cerrados y mejorar la condición física de las personas son los cambios culturales que se deberán tener luego de haber vivido tres años en emergencia epidemiológica.

Pese a los avances científicos y el desarrollo de vacunas contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2, en México, dijo, el reto persiste por los factores de riesgo que tiene la población y la posibilidad de que se infecten por primera vez, se recontagien o presenten coinfecciones.

Recordó que el virus dejó en México más de 333.000 fallecimientos y superó los 7,4 millones de contagios, pero destacó que las comorbilidades son algo que juega en contra de los mexicanos.

Y es que en México, 10,2 % de los adultos tienen diabetes, 16,8 % padecen obesidad, 15,7 % hipertensión y 22,1 % de la población tienen 50 años o más, siendo estos los factores de riesgo para desarrollar covid-19 grave.

“La pandemia no ha terminado, por ello es importante que desarrollemos esta pared inmunológica, que el virus nos encuentre mejor preparados y que la próxima pandemia no sea tan mortífera como esta”, puntualizó.

INCENTIVAR VACUNACIÓN

Arturo Galindo, médico internista e infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, resaltó cómo el desarrollo de las vacunas fue trascendental para evitar que más personas murieran debido a la covid-19.

“La vacuna es una herramienta de prevención de muchas enfermedades. México ha tenido una gran tradición sobre cultura de vacunación”, apuntó.

Precisó que en México, 77 % de la población ha sido vacunada con el esquema completo contra covid-19, sin embargo, lamentó que las tasas de vacunación para otras enfermedades bajaron por la pandemia en todas las edades.

“Tenemos una urgencia de completar esquemas de vacunación”, indicó el especialista.

En tanto, el doctor Fernando Silva, señaló que otro de los retos será tratar lo que se conoce como covid prolongado o persistente que afecta a personas que han pasado por la enfermedad y que requerirán un seguimiento médico a futuro.

“Sabemos que el 80 % de los sobrevivientes experimentan al menos 1 de los síntomas a largo plazo, pero aún estamos conociendo el virus y cómo impactará en la salud de nuestras poblaciones”, apuntó.

Finalmente, los especialistas coincidieron en la importancia de prevenir y de invertir en salud para afrontar los estragos que ha dejado la covid-19 en la población a nivel mundial y prepararse para la siguiente pandemia.