Paris Hilton ejercerá de celestina en un reality show del metaverso

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La socialité Paris Hilton se alió a la empresa de entretenimiento The Sandbox para crear “Parisland”, un reality show virtual de citas románticas que se llevará a cabo en una plataforma del metaverso.

Hilton será la conductora de “aventura romántica ambientada en una isla tropical” en la que los jugadores buscarán el amor entre cinco probables parejas, según informó el medio especializado Deadline.

Los participantes tendrán que realizar tareas como crear alianzas, elegir atuendos, coquetear con otros concursantes de la isla, entre otras actividades, y el proyecto culminará con una boda en la que Hilton será la DJ.

“Prepárate para divertirte en la playa, recoger bonitos objetos de colección y explorar mi nuevo metaverso tropical ‘Parisland'”, anunció Hilton en su cuenta de Twitter.

“Parisland” se lanzará al público el 13 de febrero en vísperas de la celebración de San Valentín y estará disponible durante un mes en la plataforma de metaverso de The Sandbox.

Cualquiera que esté interesado y tenga una cuenta en The Sandbox podrá ser parte del juego sin costo alguno y quienes completen los retos podrán ganar NFT’s exclusivos de Paris Hilton.

El acuerdo que concretó la realización de “Parisland” se llevó a cabo entre la casa productora de Hilton llamada 11:11 Media y el mundo virtual de juegos The Sandbox.

La empresa de entretenimiento 11:11 Media fue fundada en 2021 por Hilton y Bruce Gersh y hasta el momento ha logrado trabajar con compañías como Disney y Viacom.

El legado empresarial de la bisnieta del hotelero Conrad Hilton, está compuesto por varias marcas de ropa, zapatos y perfumes y la polémica celebridad también se ha hecho un hueco en el ámbito musical como cantante y DJ.

Recientemente Hilton se convirtió en madre de su primer hijo, un niño fruto de la gestación subrogada, con su pareja, el empresario Carter Reum.