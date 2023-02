Parque Familiar By Brothers recibe reconocimiento de la ciudad de Miami

Miami, (Notistarz).- Los hermanos Nelson y Victor, del Parque Familiar By Brothers, recibieron un reconocimiento de los comisionados de la ciudad de Miami, por su trabajo con la comunidad, las escuelas y los habitantes de la ciudad.

En el 2020, By Brothers regaló más de dos mil comidas a la Comunidad en plena pandemia, donde las personas pasaban con el carro y recogían comida para toda su familia. En celebración a “By Brothers Day”, que fue designado el 17 de enero, otorgaron admisión gratis a todos los visitantes del 18-20 de enero.

By Brothers trabaja con múltiples escuelas, dándole acceso al parque para que los estudiantes puedan aprender y divertirse, al igual que con la comunidad de la tercera edad, llenándolos de experiencias nuevas y felicidad. También participan en eventos benéficos durante todo el año.

La misión de By Brothers Family Park es ofrecer un Ambiente Familiar, donde el buen servicio y la variedad de actividades marcan la diferencia. Fue creado para el disfrute de toda la familia.

By Brothers Family Park es un espacio donde los padres pueden ir con sus hijos a divertirse y vivir una experiencia única, tanto en entretenimiento como en aprendizaje sobre los animales, la naturaleza y todas sus maravillas.

Este sueño comenzó cuando los hermanos Nelson y Victor se lanzaron al mar desde Cuba en el 2002, con nada más que deseos y ansias de prosperidad y libertad. Aprendieron de la disciplina, el negocio, la granja y animales de su abuelo Lorenzo.

Llegaron a Estados Unidos y aunque tenían las manos vacías, sus corazones estaban llenos. Comenzaron a sembrar y vender plantas en Homestead y poco después abrieron su propio nursery.

Unos años más tarde, los hermanos, con su perseverancia, compraron una propiedad en la avenida Krome, y aunque muchos no tenían fe, ellos sí.

By Brothers comienza como un pequeño puesto de jugos, batidos y frutas. Más adelante vino la deliciosa y típica comida cubana que los distingue.

Poco a poco comenzaron a expandirse gracias al trabajo de toda la familia. En la actualidad By Brothers es un icono de la naturaleza con vistas y paisajes ubicado en Miami-Dade Florida.

By Brothers Family Park es un sueño hecho realidad. Lo que comenzó como una pequeña idea se ha convertido en la mayor atracción de la avenida Krome y el más amplio complejo recreativo del sur de la Florida.

Notistarz/Staff

Fotos cortesía By Brothers