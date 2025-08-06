Partes de la Constitución de EE. UU. desaparecen brevemente del sitio web del gobierno — Pero tranquilos, fue solo un “error de código”

WASHINGTON, D.C. — En un episodio que es o bien una clase magistral de coincidencia o un ejemplo de glitch sospechosamente selectivo, secciones clave de la Constitución de los Estados Unidos desaparecieron brevemente del sitio oficial operado por la Biblioteca del Congreso. En particular, se perdieron los artículos I, secciones 9 y 10—que, entre otras cosas, prohíben suspender el habeas corpus sin causa, otorgar títulos de nobleza y aceptar regalos de gobiernos extranjeros.

También desapareció el final de la sección 8, que autoriza al Congreso a levantar ejércitos y financiarlos… pero con limitaciones presupuestarias que, curiosamente, podrían incomodar a ciertos sectores del gobierno actual.

Según la Biblioteca del Congreso, la desaparición se debió a un “error de codificación”—un fallo técnico que, casualmente, eliminó justo las partes de la Constitución que han sido más criticadas o ignoradas por el expresidente Trump y sus aliados. Por ejemplo, Trump ha calificado la Cláusula de Emolumentos como “falsa” y ha sugerido suspender el habeas corpus ante disturbios civiles. Pura coincidencia, según dicen.

El problema fue detectado por usuarios atentos que compararon versiones archivadas del sitio web Constitución Anotada (constitution.congress.gov). Las capturas del 17 de julio mostraban el texto completo. Para principios de agosto, las secciones 9 y 10 habían desaparecido sin explicación.

Cuando se les preguntó, portavoces de la Biblioteca dijeron estar al tanto del problema y trabajando para solucionarlo. El texto ya ha sido restaurado. No se sospecha de malas intenciones — porque, repetimos, fue solo un error técnico. Nada que ver aquí.

Aun así, la desaparición ocurre en un contexto donde numerosos sitios del gobierno han eliminado discretamente referencias al cambio climático, iniciativas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), derechos LGBTQ+, y acceso al aborto—generando preocupación por la censura digital, el control de la información y un gobierno que parece cada vez más alérgico a la historia y la rendición de cuentas.

Lo que desapareció (pero totalmente por accidente):

Sección 9 : Incluye la cláusula del habeas corpus, prohibiciones sobre leyes retroactivas y la Cláusula de Emolumentos.

Sección 10 : Prohíbe a los estados acuñar moneda propia, formar alianzas extranjeras o conceder títulos de nobleza.

Final de la Sección 8: Trata sobre los límites presupuestarios en la financiación del ejército.

Académicos, periodistas y organizaciones de derechos civiles han expresado escepticismo ante la explicación oficial. “Si esto hubiera pasado bajo otra administración, tal vez me lo creería”, comentó un profesor de derecho constitucional. “Pero dadas las secciones eliminadas y el desprecio abierto de esta administración por los límites al poder, es difícil no sospechar”.

En una era donde los hechos se reinterpretan y la memoria histórica parece opcional, la breve desaparición de algunas de las secciones más incómodas de la Constitución se siente menos como un error técnico y más como una prueba piloto.

Pero una vez más: solo fue un error de código. Claro que sí.