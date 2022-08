Patrick Beverley, muy cerca de fichar por Los Angeles Lakers

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El veterano base Patrick Beverley se encuentra muy cerca de cerrar su traspaso de los Utah Jazz a Los Angeles Lakers de LeBron James, aseguró la cadena ESPN.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, detalló que los Lakers y los Jazz esperan cerrar este jueves unas negociaciones que ya están muy avanzadas y que incluyen la llegada a Utah de Talen Horton-Tucker y Stanley Johnson.

Si se confirma su aterrizaje en los Lakers, Beverley se irá de los Jazz sin haber debutado ya que llegó este verano a Utah como parte del traspaso de Rudy Gobert a los Minnesota Timberwolves.

El aguerrido y siempre intenso base fue clave en la estupenda temporada de los Wolves, que se clasificaron para los playoffs después de 17 años en los que solo habían jugado las eliminatorias en una ocasión.

Beverley promedió 9,2 puntos, 4,1 rebotes y 4,6 asistencias en 25,4 minutos de media por encuentro, pero sobre todo dejó huella en Minesota por su enorme espíritu competitivo.

Los Lakers serían el cuarto equipo para Beverley en su carrera en la NBA tras los Houston Rockets (2012-2017), Los Angeles Clippers (2017-2021) y los Minnesota Timberwolves (2021-2022).

Su fichaje por los Lakers, que fracasaron estrepitosamente el año pasado al quedar fuera de los playoffs, vendría con picante extra para la ciudad californiana después de que Beverley saliera muy descontento de su etapa en Los Angeles Clippers.

El base se vengó en la pista en la pasada temporada ya que los Wolves derrotaron a los Clippers en el ‘play-in’, un momento que Beverley, siempre dispuesto a echar leña al fuego dentro y fuera de la pista, no desaprovechó.

“Que se llevaran su culo a su casa. Es un vuelo largo a Los Ángeles. Les dije que se llevaran su culo a su casa”, respondió Beverley en la rueda de prensa cuando un periodista le preguntó qué les había dicho a sus antiguos compañeros tras esa victoria.

“Di mi sangre, sudor y lágrimas por esa organización (los Clippers). Ser descartado por ellos de esa forma, como ‘Beverley es dado a lesionarse, está mayor, una cosa y la otra…’, pero poder venir aquí, jugar contra ellos en un ‘play-in’ y patearles el culo, no hay mejor sensación que eso, no hay mejor sensación que eso”, afirmó.