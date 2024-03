Patrick Queen, ex de Ravens, contratado por Steelers a cambio de 41 millones de dólares

Redacción Deportes, (EFE).- Patrick Queen, ex apoyador de los Ravens, fue contratado este martes por su acérrimo rival, Pittsburgh Steelers, a cambio de 41 millones de dólares por los próximos tres años.

El defensivo de 24 años ganará alrededor de 13.6 millones de dólares por año hasta la temporada 2026 en los Steelers, rival con el que los Ravens tienen una gran animadversión.

El chico nacido en Ventress, Louisiana, se convirtió en uno de los apoyadores más efectivos de la liga desde su llegada a Baltimore, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2020.

En cuatro años con Ravens, Quenn acumula 454 tackleadas, 13.5 capturas de quarterback, cuatro intercepciones, 15 pases defendidos, ha provocado cinco balones sueltos y recuperado cinco. También presume una anotación.

En Miami, los Dolphins también reforzaron su defensiva al anexar a Shaq Barrett, apoyador que fue campeón en los Super Bowls 50, con Denver, y LV, con Buccaneers.

Barrett, de 31 años, jugará en 2024 con los Dolphins a cambio de nueve millones de dólares.

En 10 temporadas, cinco con Broncos y cinco con Bucs, acumula 400 tackleadas, 59 capturas de quarterback, una intercepción, 18 pases defendidos, 22 balones sueltos forzados y cinco recuperados.

También este martes, segundo día de la agencia libre, los New York Giants anunciaron la llegada del quarterbnack Andrew Lock, quien en 2023 estuvo en los Seattles Seahawks, para la temporada 2024 a cambio de cinco millones de dólares.

Los Giants tenían la necesidad de contar con un pasador confiable mientras se recupera Daniel Jones, el titular, de una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla que sufrió en 2023.

En otros movimientos de la agencia libre los Jacksonville Jaguars se arreglaron con el esquinero Darious Williams, ex de Los Angeles Rams, equipo con el que fue campeón en el Super Bowl LVI, por tres años con un contrato con valor de hasta 30 millones de dólares.

En San Francisco, los 49ers, campeones de la Conferencia Nacional, extendieron el contrato de George Odum, estrella de equipos especiales, por dos años y 10.8 millones.

El acuerdo coloca a Odum en la cima del mercado principal entre los jugadores equipos especiales.

Los Detroit Lions amarraron al esquinero Amik Robertson, quien en 2023 jugó con Raiders, con un contrato de dos años por 10.75 millones.

Robertson apareció en 52 juegos, 21 como titular, en Las Vegas, como uno de los hombres más confiables en su defensiva secundaria.

En Denver, los Broncos se comprometieron hasta la temporada 2025 con el ex tackle defensivo de los New Orleans Saints, Malcolm Roach; firmaron un contrato por ocho millones de dólares.

En Cincinnati, los Bengals acordaron con el profundo Geno Stone, ex de Ravens, por dos años y 15 millones de dólares. EFE

