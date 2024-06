Patriots confían en que González, de origen colombiano, será una estrella defensiva

Redacción Deportes, (EFE).- En los New England Patriots confían en que Christian González, esquinero de 21 años de origen colombiano, está en camino de convertirse en una estrella defensiva de la NFL, la Lia profesional de fútbol americano.

“Tiene todos los atributos que uno desea en un esquinero. Simplemente debe continuar desarrollando su fuerza mental. Físicamente es lo que quieres en un defensivo profundo. Va a ser uno de los mejores jugadores en la NFL”, señaló este miércoles Jonathan Jones, de 30 años, quien triunfó en los Super Bowls LI y LIII con los ‘Pats’.

Jones, ‘cornerback’ (esquinero) estrella de New England, elogió a González, de ascendencia colombiana por su padre, por el desempeño que ha tenido en esta temporada baja luego de recuperarse de la lesión que sufrió en el hombro derecho en la semana 4 de la temporada pasada.

González es un talento defensivo que fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft 2023. En su año de novato fue titular en cuatro juegos; en ellos participó en el 80 por ciento de las jugadas. En 32 pases hacia su zona sólo permitió 22 recepciones.

Sus actuaciones en la pretemporada de 2023 lo proyectaron a la titularidad y a los elogios del entonces entrenador de New England, el histórico Bill Belichick, pero la lesión que padeció en el hombro lo dejó fuera el resto del año.

A pesar de la salida de Belichick en los ‘Pats’ al inicio de este año, Jerod Mayo, el nuevo entrenador en jefe, lo ha mantenido en la mira para la temporada 2024, aunque tendrá que competir por el puesto con Alex Austin.

“Ya sabíamos que era un buen atleta. Es un tipo tranquilo, pero muy inteligente; un verdadero competidor”, ha señalado Mayo.

Este miércoles González habló por primera vez ante los medios en la semana de entrenamientos obligatorios del equipo. Se dijo confiado por su recuperación para recuperar el protagonismo que había adquirido.

“Todos lo han visto desde fuera, me siento en verdad bien. Esta etapa de los entrenamientos es importante para mantener los pies calientes y volver”, señaló Gonzalez.

Christian aseguró que más que preocupado por la competencia por ser titular que tendrá con Alex Austin, Isaiah Bolden y Marte Mapu, destaca la camaradería que los une.

“No hay nada de eso, al contrario, siempre estamos juntos. Somos como una pequeña hermandad”, concluyó González, quien para la temporada 2024 será el primer jugador de los Patriots que utiliza en el jersey el número cero, el año pasado uso el ‘6’.