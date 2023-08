Pats reportan alta de Isaiah Bolden, quien quedó inconsciente en el juego ante Packers

Redacción Deportes, (EFE).- Los New England Patriots informaron que su esquinero Isaiah Bolden fue dado de alta del hospital luego del golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el juego ante los Green Bay Packers del pasado sábado pasado.

“Después de someterse a una serie de evaluaciones y retenido para observación durante la noche, el esquinero Isaiah Bolden, fue dado de alta del Centro Médico Aurora Bay en Green Bay, Wisconsin, a donde fue transportado después de sufrir una lesión en el campo”, anunciaron los Patriots a través de un comunicado.

Bolden, novato de 23 años seleccionado en la séptima ronda del Draft de este año, sufrió su lesión cuando faltaban poco más de 10 minutos para que el duelo de la semana dos de la pretemporada de la NFL entre Pats y Packers terminara.

Sucedió en una jugada en la que chocó contra un receptor. Isaiah cayó al campo donde quedó inconsciente ante la alarma de sus compañeros.

El defensivo fue trasladado de inmediato al hospital.

La dramática acción provocó que los entrenadores, Matt LaFleur, de Packers, y Bill Belichick, de Patriots, decidieran suspender el partido que ganaba New England 21-17.

Los Pats también informaron que debido al incidente modificarían su plan de trabajo de esta semana.

“Debido a las circunstancias que rodearon el final inesperado del juego de anoche, el equipo regresará hoy a Foxborough. Se cancelan las prácticas conjuntas que estaban programadas con los Tennessee Titans para martes y miércoles”.

El partido ante los Titans de la última semana de la pretemporada programado para el próximo viernes no sufrirá ningún cambio.

El incidente que terminó con Isaiah Bolden en el hospital por un golpe en la cabeza es el tercero que se presenta en esta pretemporada.

El jueves pasado Tyrie Cleveland y el nigerinao Moro Ojomo, jugadores de Eagles, sufrieron conmociones cerebrales en el partido entre su equipo y los Cleveland Browns.

Ambos también fueron llevados al hospital de inmediato y dados de alta un día después, aunque se mantienen en observación a la espera de superar los protocolos médicos para volver a jugar.