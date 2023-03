Pau Gasol cuenta las horas para el gran homenaje de los Lakers

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Pau Gasol ya cuenta las horas para el gran homenaje de este martes en el que Los Angeles Lakers, con los que fue doble campeón de la NBA, retirarán su camiseta y su número 16.

Este tributo especial a la leyenda del baloncesto español tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (el nuevo nombre del Staples Center) y durante el partido que disputarán los Lakers y los Memphis Grizzlies, el otro gran equipo de Gasol durante su fabulosa trayectoria en la NBA.

El partido comenzará a las 19.00 horas de Los Ángeles (03.00 horas GMT del miércoles) y la ceremonia de Gasol se celebrará en el descanso.

“Cada día que pasa, cada hora que pasa, estamos más cerca de ese momento tan especial, que va a ser tan emotivo como una avalancha y un huracán de emociones enorme. Es difícil digerirlo y procesarlo todo”, apuntó Gasol en una entrevista con Efe a finales de febrero.

“Creo que lo más importante va a ser dejarme ir, dejarme llevar por esas emociones y por ese momento: disfrutarlo y compartirlo con todos. Para mí es un momento de muchísimo agradecimiento y de compartirlo con todos y todas que me han acompañado a lo largo de mi carrera en cualquier posición y que han formado parte de todos los momentos que han llevado a este momento”, agregó.

El 16 de Gasol se unirá a una ilustre y muy exclusiva lista de dorsales retirados que incluye a héroes de los Lakers como el 32 de ‘Magic’ Johnson, el 33 de Kareem Abdul-Jabbar, el 34 de Shaquille O’Neal o el 44 de Jerry West.

Aunque probablemente lo más importante para el de Sant Boi sea ver su nombre y su número junto a los de su ‘hermano’, el desaparecido Kobe Bryant con el 8 y el 24.

“Su presencia, su espíritu y su legado siempre están conmigo y siempre lo tengo presente. Siempre lo consideraré así aunque no pueda estar con nosotros físicamente, pero lo estará de otra manera”, dijo Gasol sobre Kobe.

El inolvidable escolta de los Lakers, que falleció en 2020 en un accidente de helicóptero y que formó una gran alianza con Gasol dentro y fuera de la pista, fue uno de los grandes defensores de que el español se merecía que la franquicia angelina retirara su número, tal y como dijo en una entrevista con Efe en 2018.

“No hay debate alguno. Cuando se retire, tendrá su número en lo alto del pabellón. La realidad es que no habríamos ganado esos dos títulos sin él. Nosotros lo sabemos, todos lo sabemos”, afirmó Bryant.

El seis veces All-Star será el centro de atención en este tributo al que acudirán personalidades de los Lakers relacionadas con su gran etapa en la ciudad californiana (tres Finales de la NBA seguidas y dos anillos en 2009 y 2010).

Se espera asimismo que estén presentes amigos íntimos de Gasol como el también mito del baloncesto español Juan Carlos Navarro o el cantante David Muñoz del dúo Estopa (ambos se dejaron ver este domingo en el partido entre los Lakers y los Golden State Warriors).