Pau Gasol y su entrada al Salón de la Fama: “Es un momento que va a ser mágico”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Pau Gasol, que en días entrará al Salón de la Fama del Baloncesto, aseguró que abruma recibir este tipo de homenajes solo reservados para unos pocos elegidos y compartió también su emoción ante un día tan especial.

“Cuesta asimilar esta realidad, pero estoy muy ilusionado y agradecido. Al final es un momento que va a ser mágico”, dijo este miércoles en un encuentro por videoconferencia con medios españoles al que asistió EFE.

“Este año está siendo muy especial. A nivel emocional, realmente abrumador. Son experiencias que un poco te sobrepasan porque ni en el mejor de los sueños te imaginas que te retiren la camiseta de los Lakers y entres en el Salón de la Fama. Sueñas con jugar con los mejores en la mejor de la liga del mundo, hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo. Y bueno, supongo que cuando lo has hecho muy bien te llegan este tipo de honores”, agregó.

Con una ceremonia que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en Springfield (Massachusetts, EE.UU.), Gasol entrará en el Salón de la Fama del Baloncesto junto a otras estrellas de este deporte como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

Este tributo a Gasol llega sólo cinco meses después de que Los Angeles Lakers, con los que fue doble campeón de la NBA, retiraran su camiseta con el dorsal 16.

La leyenda del baloncesto español, con una camiseta de su querido y añorado Kobe Bryant durante la videollamada, dijo que también es “muy especial” que las dos personas que le presenten en el Salón de la Fama sean dos mitos del basket como Kareem Abdul-Jabbar y Toni Kukoc.

Preguntado además sobre a quién le gustaría presentar en el futuro en un acto similar, Gasol dijo que a su hermano Marc.

“No sé si hay muchos hermanos en el Hall of Fame juntos…”, señaló.

Asimismo, Gasol habló sobre sus compañeros de promoción en este Salón de la Fama de 2023, en especial sobre otros dos europeos que arrasaron en la NBA como el alemán Dirk Nowitzki y el francés Tony Parker.

“Sin duda esta clase (promoción) tiene un connotación y una presencia muy grande de baloncesto internacional y europeo. Tengo muy claro que este reconocimiento y nuestras carreras han sido también gracias a las contribuciones de los jugadores que fueron a la NBA cuando antes no se iba a la NBA, aquellos jugadores europeos que dieron ese primer paso, entre ellos Fernando Martín”, reflexionó.

“Creo que nuestro éxito también ha influido a los siguientes que ahora están dominando (…). Siempre es importante tener referentes y personas que rompan barreras, abran puertas, muestren un poco el camino, lo hagan un poco más posible. Luego te lo tienes que ganar y trabajar; aquí no se regala nada (…). Pero es una realidad que el baloncesto europeo e internacional ha llegado muy arriba, a lo más alto”, añadió.

Del mismo modo, Gasol pondrá pie en el Salón de la Fama junto a Popovich y Hammon, que fueron entrenadores suyos en sus casi tres años en los San Antonio Spurs.

“Son personas que han dejado una huella y que están dejando una huella en el baloncesto muy grande. Hace que sea aún mucho más especial, cuando compartes historia y caminos, y en un momento como este, aún más. Hace que se ensalce el momento y sea aún más bonito compartirlo con gente que conoces bien y que quieres”, indicó.

LA SELECCIÓN Y EL LEGADO MÁS ALLÁ DE LAS CANCHAS

Fuera de las canchas, Gasol se ha volcado en el trabajo humanitario, sobre todo a través de su fundación contra la obesidad infantil y que promueve la vida saludable en los más pequeños, y explicó que su “popularidad” y éxito deportivo los entiende de la mano de una “responsabilidad” social.

“Aparte de ser recordado como un gran jugador, creo que intento ser una persona que ha intentado aprovechar de forma positiva el reconocimiento y la popularidad (…) para dejar una huella positiva en la sociedad y en el mundo”, explicó.

Aunque en el último All-Star de la NBA vivió su debut como ‘entrenador honorífico’, Gasol consideró que eso fue solo “una pildorita” y dijo que, aunque no quiere alejarse del baloncesto, por ahora no contempla sentarse en el banquillo.

“Ahora mismo tengo bastantes exigencias a nivel personal y profesional y no tengo prisa para volcarme en algo que fuera muy absorbente”, aclaró.

Finalmente, Gasol aseguró que no le “sorprende” la continuidad en los puesto de honor de la selección española, que después de la era dorada liderada por el pívot ha ganado en los últimos años el Mundial de 2019 y el Europeo de 2022.

“Todo lo que se ha construido, las bases, la fundación e identidad de un equipo… También hay que darle mérito a los nuevos integrantes, que son jugadores con talento y que de forma inmediata abrazan y se integran a lo que ha sido la selección”, argumentó.

“No sé si somos favoritos para ganar el Mundial (de este verano), pero somos número uno del ránking de FIBA así que también hay que sacar un poquito de pecho, siempre con humildad. No es fácil estar por encima de EE.UU. en el mundo del baloncesto”, expuso.